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В Тверской области владелец игорного клуба и его приятель-полицейский пойдут под суд за дачу взятки

16 Марта 2017 14:05
Автор: TIA

СУ СК по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Калязина и полицейского Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский», которых обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу и посредничестве в этом соответственно.

По данным следствия, 27 января текущего года сотрудники МО МВД России «Кашинский» накрыли подпольный игровой клуб в помещении, принадлежащем жителю Калязина. Мужчина обратился к знакомому полицейскому с просьбой помочь ему прекратить дело, на что тот согласился. 

1 февраля у дома на улице Карла Маркса в Кашине полицейский в служебном автомобиле передал начальнику полиции МО МВД России «Кашинский» 150 тысяч рублей в качестве взятки за бездействие. Однако начальник полиции действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и после передачи денег полицейский и взяткодатель были задержаны с поличным. 

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Метки: дача взятки должностному лицу дело в отношении полицейского су ск по тверской области
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Комментарии (1)

  • uabumoderoff 
    150тысяч-меньше средней взятки в России! Позор,позор! Позорят Россию  на местах.
    16.03.2017 14:48
    0 | 0
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