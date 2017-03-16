В Тверской области владелец игорного клуба и его приятель-полицейский пойдут под суд за дачу взятки

СУ СК по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Калязина и полицейского Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский», которых обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу и посредничестве в этом соответственно.

СУ СК по Тверской области завершил расследование уголовного дела в отношении жителя города Калязина и полицейского Калязинского ОП МО МВД России «Кашинский», которых обвиняют в даче крупной взятки должностному лицу и посредничестве в этом соответственно.

По данным следствия, 27 января текущего года сотрудники МО МВД России «Кашинский» накрыли подпольный игровой клуб в помещении, принадлежащем жителю Калязина. Мужчина обратился к знакомому полицейскому с просьбой помочь ему прекратить дело, на что тот согласился.

1 февраля у дома на улице Карла Маркса в Кашине полицейский в служебном автомобиле передал начальнику полиции МО МВД России «Кашинский» 150 тысяч рублей в качестве взятки за бездействие. Однако начальник полиции действовал в рамках оперативно-розыскного мероприятия, и после передачи денег полицейский и взяткодатель были задержаны с поличным.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.