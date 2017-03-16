В Твери наградят победителей всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок»

21 марта тверская земля принимает финалистов первого Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», посвященного Всемирному Дню поэзии.
В течение последних двух лет традиции «Зеленого листка» существовали только на тверской земле, и собирали молодых поэтов Верхневолжья. Нынешний год особенный. Он объединил поэзию авторов всей России. Более 3000 тысяч работ и около 1000 участников из разных регионов страны в возрасте от 16 до 29 лет прислали свои стихи на теперь уже Всероссийский конкурс «Зеленый листок».
Мероприятие состоится в «Доме поэзии Андрея Дементьева» и соберет на своей площадке как начинающих так и именитых поэтов, публицистов, критиков, писателей и даже музыкантов. Также, в этот день на празднике поэзии будут присутствовать известные художники Иван Глазунов и Станислав Москвитин, чьи выставки работ походят в настоящее время в «Доме поэзии».
Все они, Юрий Кублановский и Павел Басинский, Геннадий Красников и Владимир Качан, Владимир Львов и Вера Грибникова, Андрей Дементьев вошли в состав уважаемого жюри, и 21 марта на церемонии назовут имена финалистов и лауреатов первых трех премий. Помимо дипломов и памятных подарков, каждому из победителей будет вручен символ Конкурса – бронзовая композиция «Зеленый листок», изготовленная народным художником России, председателем правления Союза художников России, известным скульптором Андреем Ковальчуком.
Также, в программе праздника презентация сборника молодых поэтов Верхневолжья – победителей и участников предыдущего конкурса «Зеленый листок», выступления лауреатов, мастер классы и открытый микрофон, где гости «Дома поэзии» смогут прочитать свои лучшие произведения.
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