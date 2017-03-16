В Твери наградят победителей всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок»

21 марта тверская земля принимает финалистов первого Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», посвященного Всемирному Дню поэзии.

21 марта тверская земля принимает финалистов первого Всероссийского конкурса молодых поэтов «Зеленый листок», посвященного Всемирному Дню поэзии.

В течение последних двух лет традиции «Зеленого листка» существовали только на тверской земле, и собирали молодых поэтов Верхневолжья. Нынешний год особенный. Он объединил поэзию авторов всей России. Более 3000 тысяч работ и около 1000 участников из разных регионов страны в возрасте от 16 до 29 лет прислали свои стихи на теперь уже Всероссийский конкурс «Зеленый листок».

Мероприятие состоится в «Доме поэзии Андрея Дементьева» и соберет на своей площадке как начинающих так и именитых поэтов, публицистов, критиков, писателей и даже музыкантов. Также, в этот день на празднике поэзии будут присутствовать известные художники Иван Глазунов и Станислав Москвитин, чьи выставки работ походят в настоящее время в «Доме поэзии».

Все они, Юрий Кублановский и Павел Басинский, Геннадий Красников и Владимир Качан, Владимир Львов и Вера Грибникова, Андрей Дементьев вошли в состав уважаемого жюри, и 21 марта на церемонии назовут имена финалистов и лауреатов первых трех премий. Помимо дипломов и памятных подарков, каждому из победителей будет вручен символ Конкурса – бронзовая композиция «Зеленый листок», изготовленная народным художником России, председателем правления Союза художников России, известным скульптором Андреем Ковальчуком.

Также, в программе праздника презентация сборника молодых поэтов Верхневолжья – победителей и участников предыдущего конкурса «Зеленый листок», выступления лауреатов, мастер классы и открытый микрофон, где гости «Дома поэзии» смогут прочитать свои лучшие произведения.