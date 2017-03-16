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Новое здание детской областной больницы в Твери построят рядом с перинатальным центром

16 Марта 2017 13:36
Автор: TIA

Правительство РФ поддержало предложение губернатора Тверской области о строительстве новой детской областной клинической больницы в Твери. Здание планируется разместить вблизи областного клинического перинатального центра, создав таким образом единый лечебно-диагностический комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона. 

По словам главы региона Игоря Рудени, это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек, оборудованное по последнему слову техники, с расположенными рядом вертолетной площадкой и автомобильной стоянкой. Из-за того, что рядом проходит федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург, в этом месте удобная логистика.

По итогам совещания, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, Минздрав России совместно с правительством региона получили задание разработать медико-техническое задание проектируемой больницы; Минфин, Минэкономразвития и Минздрав - предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта при формировании федерального бюджета. 

Вопрос строительства новой детской областной больницы возник после того, как в ночь на 24 февраля произошел пожар в основном корпусе учреждения. Сейчас медицинская помощь пациентам больницы оказывается в двух корпусах: в новом корпусе ДОКБ и на базе Тверской областной гинекологической больницы, где располагаются неврологическое и педиатрические отделения №1 и №2. Здесь есть все необходимое – процедурные, физиотерапевтические кабинеты, комнаты приема и столовые.

В настоящее время в стационаре проходят лечение более 350 человек, в том числе 100 пациентов, размещенных на базе гинекологической больницы. Поликлиника больницы ежедневно принимает по 500-600 детей.

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Метки: детская областная больница в твери тверская докб правительство тверской области
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Комментарии (14)

  • Garykus 
    Раньше детишки могли сами БЕЗОПАСНО доехать на процедуры например на 2,3,7 троллейбусе. А теперь запихают больницу на самый отшиб города, где транспорта нормально даже нет и 100% придется делать пересадки. В Центре от советской хотя бы можно уехать БЕЗ пересадки ПОЧТИ в ЛЮБОЙ конец города.
    16.03.2017 13:42
    0 | 6

    • bae99 
      Так ведь у нас "мудрецы" у власти. Что в городе - области, что в стране.
      16.03.2017 13:48
      0 | 1

      • romich 
        Больше всего мудрецов среди комментаторов  на ТИА.  Сплошные блин генераторы идей и праведной критики.
        16.03.2017 14:01
        3 | 3

        • bae99 
          Количество мудрецов на ТИА - это следствие отсутствия мудрецов у власти. Не секрет, что во власть рвутся не ради альтруизма на благо народа...
          16.03.2017 14:42
          0 | 0

          • romich 
            Власть  не формирует мозги глуповатых комментаторщиков, коих здесь большинство.
            16.03.2017 15:04
            0 | 0

    • Proletary 
      Правильно, надо все перенести в центр. Это проще, чем навести порядок в ОТ.
      16.03.2017 13:57
      0 | 2

  • kudimov 
    Бертран же сказал, что построят там, где чистый воздух)
Ну а если серьезно, то я не могу понять, почему нельзя действительно построить на месте старого трамвайного парка? Или кто-то уже глаз положил на эту земельку в центре города?
    16.03.2017 14:16
    0 | 3

    • Proletary 
      За Горбаткой место действительно удобнее. Действительно, вертолетная площадка нужна, тем более, что она уже есть. Не нужно гонять с люстрой и визгом сирены из Перинатального до реанимации ДОКБ по нашим пробкам, Добираться с запада области - проще, чем до центра, добавить пару маршрутов и довести до ума существующие - тоже не проблема. Дальше перечислять неохота. Короче, те же причины, что привели к переносу взрослой ОКБ за горбатку в 1975 году и последующему строительству там же Перинатального и недостроенной ДОКБ.
      16.03.2017 14:26
      1 | 3

  • USSR 
    Ну так этож областная больница! И пусть будет на отшибе. Областникам искать легче и добраться многим тоже. А городские то зачем детишки туда ездят? Я вот к счастью там был то пару раз с детьми и то по блату. Тьфу тьфу тьфу
    16.03.2017 14:22
    0 | 2

    • horton 
      Действительно, ключевое слово "ОБЛАСТНАЯ"...
У меня доча лежала в ней три недели, когда в шестом классе училась... Я ездила к ней с передачками два раза в выходные...
      16.03.2017 14:29
      0 | 0

    • kudimov 
      Да нет, там и городские лежат. Я сам там лежал в 1980 году, хотя родился в Твери (Калинине)
      16.03.2017 14:32
      0 | 1

      • horton 
        Я имела в виду, что лежат не только дети из Твери! А у всех "верхних" комментаторов акцент на неудобства именно для них...
        16.03.2017 14:33
        0 | 0

  • Житель подземелья 
    Неоднозначное решение. Хотя, если туда пустить общественный транспорт от вокзалов (вообще-то и сейчас не помешало бы) то будет вполне себе адекватно.
    16.03.2017 14:46
    0 | 0

  • Derevyaka 
    Не заморачивайтесь с транспортной доступностью 
к новой ДОКБ на месте недостроя за горбаткой.
Руденя же обещал к открытию построить Западный мост!
    16.03.2017 14:51
    0 | 0
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