Новое здание детской областной больницы в Твери построят рядом с перинатальным центром

Правительство РФ поддержало предложение губернатора Тверской области о строительстве новой детской областной клинической больницы в Твери. Здание планируется разместить вблизи областного клинического перинатального центра, создав таким образом единый лечебно-диагностический комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство РФ поддержало предложение губернатора Тверской области о строительстве новой детской областной клинической больницы в Твери. Здание планируется разместить вблизи областного клинического перинатального центра, создав таким образом единый лечебно-диагностический комплекс, сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам главы региона Игоря Рудени, это будет современное высокотехнологичное учреждение на 450-480 коек, оборудованное по последнему слову техники, с расположенными рядом вертолетной площадкой и автомобильной стоянкой. Из-за того, что рядом проходит федеральная трасса Москва-Санкт-Петербург, в этом месте удобная логистика.

По итогам совещания, которое провела заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, Минздрав России совместно с правительством региона получили задание разработать медико-техническое задание проектируемой больницы; Минфин, Минэкономразвития и Минздрав - предусмотреть средства для софинансирования строительства объекта при формировании федерального бюджета.

Вопрос строительства новой детской областной больницы возник после того, как в ночь на 24 февраля произошел пожар в основном корпусе учреждения. Сейчас медицинская помощь пациентам больницы оказывается в двух корпусах: в новом корпусе ДОКБ и на базе Тверской областной гинекологической больницы, где располагаются неврологическое и педиатрические отделения №1 и №2. Здесь есть все необходимое – процедурные, физиотерапевтические кабинеты, комнаты приема и столовые.

В настоящее время в стационаре проходят лечение более 350 человек, в том числе 100 пациентов, размещенных на базе гинекологической больницы. Поликлиника больницы ежедневно принимает по 500-600 детей.