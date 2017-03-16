В Удомле из-за пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек

Ночью 16 марта в Удомле в д. № 5 по ул. Венецианова произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. Как сообщает УМЧС России по Тверской области, из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек, в том числе 2 ребенка.

Ночью 16 марта в Удомле в д. № 5 по ул. Венецианова произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. Как сообщает УМЧС России по Тверской области, из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек, в том числе 2 ребенка.

В результате огонь повредил внутреннюю отделку на площади 20 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.