В Удомле из-за пожара из жилого дома эвакуировали 15 человек

Ночью 16 марта в Удомле в д. № 5 по ул. Венецианова произошел пожар. Загорелась двухкомнатная квартира. Как сообщает УМЧС России по Тверской области, из задымленного подъезда были эвакуированы 15 человек, в том числе 2 ребенка.
В результате огонь повредил внутреннюю отделку на площади 20 квадратных метров. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.
Комментарии (1)
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horton
16.03.2017 13:39
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