Девушка и парень из Тверской области осуждены за хранение и сбыт амфетамина

В отношении молодых людей, жителей Нелидова, 1992 и 1993 г.р., возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.
В мае 2016 года подсудимая незаконно сбыла участнику оперативно-розыскного мероприятия порошкообразное вещество, содержащее в своем составе амфетамин.
Кроме этого, она и ее сообщник незаконно хранили дома, в автомобиле психотропное вещество – амфетамин, которое было изъято из незаконного оборота правоохранительными органами.
Суд назначил 24-летней подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а 23-летнему подсудимому - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Комментарии (2)
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antiER
16.03.2017 12:54
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ArT1986
16.03.2017 13:33
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