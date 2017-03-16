Девушка и парень из Тверской области осуждены за хранение и сбыт амфетамина

В отношении молодых людей, жителей Нелидова, 1992 и 1993 г.р., возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

В отношении молодых людей, жителей Нелидова, 1992 и 1993 г.р., возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

В мае 2016 года подсудимая незаконно сбыла участнику оперативно-розыскного мероприятия порошкообразное вещество, содержащее в своем составе амфетамин.

Кроме этого, она и ее сообщник незаконно хранили дома, в автомобиле психотропное вещество – амфетамин, которое было изъято из незаконного оборота правоохранительными органами.

Суд назначил 24-летней подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а 23-летнему подсудимому - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.