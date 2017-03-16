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Девушка и парень из Тверской области осуждены за хранение и сбыт амфетамина

16 Марта 2017 12:50
Автор: TIA

В отношении молодых людей, жителей Нелидова, 1992 и 1993 г.р., возбуждены уголовные дела за незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере и незаконное хранение наркотических средств в крупном размере.

В мае 2016 года подсудимая незаконно сбыла участнику оперативно-розыскного мероприятия порошкообразное вещество, содержащее в своем составе амфетамин.

Кроме этого, она и ее сообщник незаконно хранили дома, в автомобиле психотропное вещество – амфетамин, которое было изъято из незаконного оборота правоохранительными органами.

Суд назначил 24-летней подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, а 23-летнему подсудимому - в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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Метки: наркотики амфетамин сбыт амфетамина
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Комментарии (2)

  • antiER 
    А у кого они взяли, того осудили?
    16.03.2017 12:54
    0 | 0

    • ArT1986 
      так а зачем? План выполнен.
      16.03.2017 13:33
      0 | 0
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