В Твери ищут пропавшую 84-летнюю женщину, страдающую деменцией

Каменщикова Анастасия Егоровна 1933 г.р.15 марта, около 17.00, ушла из дома (3 км Сахаровского шоссе, СНТ «Перелески», близ Аввакумово) и до сих пор не вернулась.

Каменщикова Анастасия Егоровна 1933 г.р.15 марта, около 17.00, ушла из дома (3 км Сахаровского шоссе, СНТ «Перелески», близ Аввакумово) и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 150-160 см, глаза темно-зеленые, волосы короткие седые.

Была одета: валенки с калошами, черная зимняя шапка-ушанка с коренным верхом, темный свитер, пуховой платок на пояснице, в руках могла быть палка.

Особые приметы: не видит правый глаз, плохой слух, разговаривает с трудом.

Документов при себе не имеет

Страдает старческой деменцией

Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении пропавшей, звонить 910-646-34-34 или 102.