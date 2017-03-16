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Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который угрожал ножом полицейскому

16 Марта 2017 10:39
Автор: TIA

11 марта 38-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения в квартире одного из домов Нелидова, возмущенный приездом сотрудников МО МВД России «Нелидовский», которых вызвала его сожительница для выяснения причин семейного скандала, ножом угрожал представителям власти причинением последним телесных повреждений.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против жителя Нелидово, который подозревается угрозой применения насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

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Метки: следственный комитет по тверской области су ск рф угроза полицейским
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