Для Твери закупят 40 новых автобусов

Закупка 40 новых автобусов для МУП «ПАТП-1» станет наиболее масштабным обновление автопарка предприятия за последние годы. Решение о выделении Твери порядка 144 миллионов рублей было принято на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.
Заседание провёл глава региона Игорь Руденя. Он отметил, что обновление автопарка позволит продвинуться в решении задачи по наведению порядка на рынке пассажирских перевозок Твери.
Сейчас средний возраст автобусов предприятия составляет около 7,5 лет. В связи с серьёзной изношенностью транспорт нуждается в регулярном ремонте. МУП «ПАТП-1» приходится вкладывать средства на устранение тех или иных поломок, а частые сходы транспорта сказываются на соблюдении интервала движения.
Закупка 40 новых автобусов станет наиболее масштабным обновлением автопарка МУП «ПАТП-1» за последние годы. Они позволят не только уплотнить расписание, но и расширить маршрутную сеть. Администрацией города разработана программа, по которой в течение трёх лет доля транспорта большой вместимости на городских маршрутах должна быть увеличена с 15 до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращён до 3,2 лет.
Новые автобусы будут отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к пассажирским перевозкам. Также планируется, что это будет экологичный транспорт на газомоторном топливе, сообщает Управление информации Администрации города Твери
Комментарии (12)
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Эго
16.03.2017 12:47
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Alx
16.03.2017 14:40
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