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Для Твери закупят 40 новых автобусов

Для Твери закупят 40 новых автобусов - ТИА
16 Марта 2017 10:14
Автор: TIA

Фоторепортаж

Закупка 40 новых автобусов для МУП «ПАТП-1» станет наиболее масштабным обновление автопарка предприятия за последние годы. Решение о выделении Твери порядка 144 миллионов рублей было принято на заседании Комиссии по формированию направлений финансирования расходов, связанных с осуществлением Тверью функций административного центра.

Заседание провёл глава региона Игорь Руденя. Он отметил, что обновление автопарка позволит продвинуться в решении задачи по наведению порядка на рынке пассажирских перевозок Твери.

Сейчас средний возраст автобусов предприятия составляет около 7,5 лет. В связи с серьёзной изношенностью транспорт нуждается в регулярном ремонте. МУП «ПАТП-1» приходится вкладывать средства на устранение тех или иных поломок, а частые сходы транспорта сказываются на соблюдении интервала движения.

Закупка 40 новых автобусов станет наиболее масштабным обновлением автопарка МУП «ПАТП-1» за последние годы. Они позволят не только уплотнить расписание, но и расширить маршрутную сеть. Администрацией города разработана программа, по которой в течение трёх лет доля транспорта большой вместимости на городских маршрутах должна быть увеличена с 15 до 40%, а средний срок эксплуатации имеющихся в парке машин сокращён до 3,2 лет.

Новые автобусы будут отвечать всем современным требованиям, предъявляемым к пассажирским перевозкам. Также планируется, что это будет экологичный транспорт на газомоторном топливе, сообщает Управление информации Администрации города Твери

 

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Метки: автобусы дляТвери тверь закупит автобусы
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Комментарии (12)

  • TVERSKOY_SK 
    Отличная новость для жителей нашего города.
    16.03.2017 10:44
    1 | 5

  • peshehod 
    Кстати, а куда пропали новые трамваи маде ин ТВЗ? Одно старье бегает по рельсам.
    16.03.2017 10:46
    0 | 14

  • HEKTOE 
    А кто на них работать будет? В парке сейчас куча ходовых автобусов стоит под забором из-за отсутствия водиьелей.
    16.03.2017 10:56
    0 | 6

    • TVERSKOY_SK 
      Сейчас на троллейбусах и автобусах в нашем городе работают профессионалы, которые соблюдают ПДД и поведение на дороге с пассажирами и в новых автобусах хотелось бы видеть, тот же уровень водителей.
      16.03.2017 11:03
      0 | 3

  • Koppel 
    "...это будет экологичный транспорт на газомоторном топливе"

Неужели такой?
    Прикрепленные изображения:
    16.03.2017 11:27
    0 | 2

  • RVS 
    А какие автобусы будут приобретены? ЛиАЗ отстой.
    16.03.2017 12:01
    0 | 1

    • Garykus 
      Вот пример "брендированного" (заводская окраска в цвета вагонов трамвая 71-623 Морковки Усть-катавского вагоностроительного завода) автобуса НЕФАЗ с газомоторным топливом. Для организации муниципального автобусного сообщения было закуплено 200 автобусов единой партией в 2015 году. Автобусы передали в собственность трамвайному парку Нижнекамска с выделанием ангара для автобусного парка.
      Прикрепленные изображения:
      16.03.2017 12:39
      0 | 1

    • Garykus 
      Может быть закупят МАЗы (из белоруссии) (данная модель эксплуатируется уже в ПАТП-1)

Укороченная версия частично низкопольных автобусов МАЗ работает на 10 маршрутке.
      16.03.2017 12:41
      0 | 0

      • Житель подземелья 
        А, так вот на чем коммерсы на 10 маршруте ездят. Я просто не пользуюсь 10 маршруткой в силу категорической ненужности для меня лично, но на маршруте пару раз видел, хотел узнать, что это за чудо такое.
        16.03.2017 12:54
        0 | 0

    • Garykus 
      Главное чтобы не ВолгаБаз, т.к. они в ДЕСЯТКИ раз хуже даже тех же самых ЛИАЗов
      16.03.2017 12:53
      0 | 0

  • Эго 
    Каждый раз, читая очередные новости о приобретении очередной партии ТС для ОТ, надеюсь, что действительно эти ТС появятся на маршрутах нашего городка. Но, увы...
    16.03.2017 12:47
    0 | 5

    • Alx 
      Меньше ездят - меньше убытков.
      16.03.2017 14:40
      0 | 0
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