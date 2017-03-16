За сутки в Тверской области в ДТП пострадали 2 человека

15 марта около 22.00 напротив дома 25 по Волоколамскому проспекту 44-летний трезвый водитель, на "Рено Дастер" спровоцировал аварию. На перекрестке при повороте налево он не уступил дорогу "Ниссан Кашкай" под управлением 34-летнего водителя, произошло столкновение, после которого "Кашкай" врезался дерево. В ДТП пострадала женщина пассажир автомобиля "Ниссана".

15 марта около 22.00 напротив дома 25 по Волоколамскому проспекту 44-летний трезвый водитель, на "Рено Дастер" спровоцировал аварию. На перекрестке при повороте налево он не уступил дорогу "Ниссан Кашкай" под управлением 34-летнего водителя, произошло столкновение, после которого "Кашкай" врезался дерево. В ДТП пострадала женщина пассажир автомобиля "Ниссана".

УГИБДД России по Тверской области сообщает, что за 15 марта произошло 2 крупных ДТП, в которых два человека получили травмы разной степени тяжести.

