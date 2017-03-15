Денежную выплату по ОСАГО заменят ремонтом автомобиля

Законопроект, предусматривающий приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО, 15 марта прошел второе чтение Госдумы.

Законопроект, предусматривающий приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО, 15 марта прошел второе чтение Госдумы.

Как сообщает «За рулем. рф», возмещение по ОСАГО в 99% случаев можно будет получить ремонтом, а не денежной компенсацией, как сейчас. Деньги можно будет получить только в исключительных случаях. А именно, при полной гибели автомобиля, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), в случае гибели потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью, и если страховая компания не может обеспечить должного качества ремонта в сервисе. Возмещение также может быть денежным, если потерпевшему удастся договориться со страховщиком. Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды.

Согласно законопроекту, ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали.

Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера.

Гарантия на ремонт составит 6 месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев. Ответственность за ремонт будет нести страховая компания, если на нее станет поступать много жалоб по организации ремонта, Банк России сможет ограничивать право компании на натуральное возмещение и страховщик будет рассчитываться деньгами.

В случае столкновения как двух, так и большего количества машин, каждый потерпевший должен будет обратиться в свою страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Потом страховщики сами разберутся между собой.