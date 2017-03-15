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Денежную выплату по ОСАГО заменят ремонтом автомобиля

15 Марта 2017 20:21
Автор: TIA

Законопроект, предусматривающий приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО, 15 марта прошел второе чтение Госдумы.

Как сообщает «За рулем. рф», возмещение по ОСАГО в 99% случаев можно будет получить ремонтом, а не денежной компенсацией, как сейчас. Деньги можно будет получить только в исключительных случаях. А именно, при полной гибели автомобиля, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), в случае гибели потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью, и если страховая компания не может обеспечить должного качества ремонта в сервисе. Возмещение также может быть денежным, если потерпевшему удастся договориться со страховщиком. Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды.

Согласно законопроекту, ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали.

Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера.

Гарантия на ремонт составит 6 месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев. Ответственность за ремонт будет нести страховая компания, если на нее станет поступать много жалоб по организации ремонта, Банк России сможет ограничивать право компании на натуральное возмещение и страховщик будет рассчитываться деньгами.

В случае столкновения как двух, так и большего количества машин, каждый потерпевший должен будет обратиться в свою страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Потом страховщики сами разберутся между собой.

 

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Метки: осаго госдума закон об осаго ремонтный осаго
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Комментарии (7)

  • Бертран 
    Так мало по малу мы приведем страну к цивилизованности и порядку. Сколько уже сделано за 17 лет- уму не постижимо! А сколько еще сделаем!
    15.03.2017 20:35
    8 | 5

    • Proletary 
      Да, вы еще Воронеж не разбомбили.
      15.03.2017 21:38
      0 | 2

  • guset 
    Страховое жулье продавило себе новых ништяков для дальнейшего обворовывания народа. Что за бред, какие к черту сервисы за 50 км, когда их до сих пор даже не научили честно продавать эти несчастные полисы. 
ЦБ как надзорный орган так вообще сидит и в ус не дует, делает вид что все хорошо. Когда именно ЦБ должен карать жулье огнем и мечем. Так карать, что бы мысль о махинациях и разводе людей на деньги даже близко у них не появлялась.
    15.03.2017 20:39
    0 | 6

  • kudimov 
    "Возмещение также может быть денежным, если потерпевшему удастся договориться со страховщиком"
Настолько извращен за последние 25 лет смысл слова "договориться", что я невольно начинаю прикидывать, сколько надо будет отстегнуть страховщику.
    15.03.2017 20:43
    0 | 9

  • DenBlldenn 
    Супер
Страховая будет искать сервис с самыми низкими расценками, а значит это будет один из дешевейших убогих сервисов.
Там будут ставить самые дешевые запчасти, и то не всё менять будут 
лишь то что вобще уже не починить,
а кузовщину будут делать намазыванием килограмма грунтовки вместо замены элемента + покраска из баллончика, лишь бы гарантийные пол года продержалось.

Ведь прибыль у такого сервиса будет складываться из разницы 
между оценочной суммой на ремонт которую даст страховая и фактически затраченными деньгами.
Чем говняней сделал тем больше заработал.
    15.03.2017 20:48
    0 | 9

    • guset 
      А потом, после такого ремонта, все по старой схеме. Экспертиза, автоюристы (с ними же боролись), суд. Новый ремонт, денежная компенсация за косяки. И опа, опять одни "убытки" (за 13 лет действия ОСАГО страховые компании собрали с автовладельцев 1,25 трлн рублей, а выплатили автовладельцам и пешеходам только 670 млрд рублей вместо положенного по закону 1 триллиона рублей), опять надо повышать цену полисов в два раза. Хотя, они и так не перестают фонтанировать новыми идеями, спят и видят во влажных мечтах как бы еще надуть страхователей. 
http://www.zr.ru/content/news/905844-strakhovshchiki-predlozhili-vvesti/
      15.03.2017 21:04
      0 | 6

  • abeltv 
    Фактически ОСАГО в том виде, что есть сейчас, после постановления Конституционного суда от 10 марта 2017 года (см. http://www.ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3322 и http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx), стало пустышкой! Платите деньги страховой компании, причём в обязательном порядке, но с виновника ДТП могут взыскать оставшуюся часть ущерба по суду (если у виновника есть официальный доход, либо имущество).
Т.е. к примеру сумма восстановительного ремонта по экспертной оценке без учёта износа будет 300 тыс. руб, с учётом износа 180 тыс. руб. - их и выдаст страховая, а после принятия поправок, о которых в этой статье идёт речь - на эту сумму сделают ремонт, остальную сумму взыскивайте с виновника ДТП (и владельца а/м).
Причём если делать автомашину в официальном сервисе и заказывать у них оригинальные запчасти, то стоимость и запчастей, и работ будет как минимум в 1,5 раз выше, чем то, что насчитает эксперт (без учёта износа) и в 2-3 раза выше чем вам выплатит страховая сейчас (так как они выплачивают только с учётом износа), а потом, если эти поправки примут, то вообще как будут ремонтировать аккредитованные у страховщиков автосервисы я даже подумать боюсь. Из одной шкуры 40 шапок не получится, хотя любой каприз за ваши деньги - будет 40 шапок размером с напёрсток....
Т.е. фактически, чтобы не дай бог оказавшись виновником ДТП, не пришлось продавать всё своё имущество, при том, что ответственность застрахована по ОСАГО, придётся делать ДОСАГО и конечно же КАСКО, зато страховые компании будут и дальше жировать и издеваться над нами!
В России свой путь - и похоже как всегда гибельный....
    15.03.2017 21:02
    0 | 9
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