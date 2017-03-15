Денежную выплату по ОСАГО заменят ремонтом автомобиля

Законопроект, предусматривающий приоритет натурального возмещения вреда по ОСАГО, 15 марта прошел второе чтение Госдумы.
Как сообщает «За рулем. рф», возмещение по ОСАГО в 99% случаев можно будет получить ремонтом, а не денежной компенсацией, как сейчас. Деньги можно будет получить только в исключительных случаях. А именно, при полной гибели автомобиля, превышении стоимости ремонта над лимитом возмещения по ОСАГО (400 тыс. руб.), в случае гибели потерпевшего в ДТП или причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью, и если страховая компания не может обеспечить должного качества ремонта в сервисе. Возмещение также может быть денежным, если потерпевшему удастся договориться со страховщиком. Претендовать на денежную выплату также могут инвалиды.
Согласно законопроекту, ремонт по ОСАГО нужно будет делать только с помощью новых запчастей, если только сам автовладелец не согласится на бывшие в употреблении или восстановленные детали.
Срок ремонта не должен превышать 30 рабочих дней. Автосервис должен находиться не более чем в 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего. Предполагается, что станцию ремонта будет выбирать потерпевший, но из предложенного страховщиком списка его партнеров. Для машин в возрасте до двух лет, которые находятся на гарантии, страховщик должен будет организовать ремонт у официального дилера.
Гарантия на ремонт составит 6 месяцев, а на кузовные и лакокрасочные работы - 12 месяцев. Ответственность за ремонт будет нести страховая компания, если на нее станет поступать много жалоб по организации ремонта, Банк России сможет ограничивать право компании на натуральное возмещение и страховщик будет рассчитываться деньгами.
В случае столкновения как двух, так и большего количества машин, каждый потерпевший должен будет обратиться в свою страховую компанию, с которой у него заключен договор ОСАГО. Потом страховщики сами разберутся между собой.
Комментарии (7)
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abeltv
15.03.2017 21:02
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