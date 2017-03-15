В Твери пропал молодой человек

Разыскивается Бородин Александр Сергеевич (1989 г.р.)

Разыскивается Бородин Александр Сергеевич (1989 г.р.).

13 марта ушел из дома – ул. Бобкова 14, в неизвестном направлении и пропал.

Приметы: на вид 28 лет, рост 195 см, глаза карие, волосы темные прямые, короткие, худощавого телосложения.

Особые приметы: три небольших шрама от аппендицита.

Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета с оранжевыми лампасами, коричневая зимняя куртка (на правой руке шов, зашитый белыми нитками), серая вязаная шапка «Пума», полосатый шарф (черный-белый-серый), черный кроссовки «Найк» с разноцветными вставками.

При себе имел: маленькую черную сумку с документами, типа барсетки. На шее серебряная цепочка с серебряным крестиком.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просьба звонить по телефонам: 8-904-006-03-93 или 102.