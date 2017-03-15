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Спортсмены из Тверской области завоевали медали всех проб на первенстве России по универсальному бою

15 Марта 2017 19:28
Автор: TIA

Спортсмены из Тверской области завоевали золото, серебро и бронзу первенства России по универсальному бою среди юниоров и девушек 18-20 лет, которое завершилось 13 марта в городе Медынь Калужской области.

В соревнованиях приняли участие бойцы из 40 регионов страны.

Победителем первенства в весовой категории до 60 кг стал воспитанник Тверской ДЮСШ борьбы «ОЛИМП» Артур Дибиргаджиев, который на состязаниях также выполнил норматив по присвоению звания «Мастер спорта России».

Серебряные медали соревнований завоевали Семен Ефимов (категория до 70 кг) и Влада Цыбанова (категория до 48 кг), представляющие Тверскую ДЮСШ борьбы «ОЛИМП».
Бронзовыми призерами стали Федор Воеводин (до 65 кг) из ДЮСШ города Зубцова, Андрей Петров (до 70 кг) и Даниил Аникин (до 80 кг) из СДЮСШОР города Ржева.

В итоге сборная команда Тверской области стала третьей в общекомандном зачете.

 

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Метки: тверские спортсмены спортсмены завоевали медали универсальный бой
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