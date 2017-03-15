УФАС: администрация Твери установила для малого бизнеса не предусмотренные действующим законодательством требования

14 марта 2017 года Четырнадцатый арбитражный апелляционной суд отказал Администрации города Твери (Администрация) в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Тверской области, который признал законным и обоснованным предупреждение Тверского УФАС России.

14 марта 2017 года Четырнадцатый арбитражный апелляционной суд отказал Администрации города Твери (Администрация) в удовлетворении апелляционной жалобы на решение Арбитражного суда Тверской области, который признал законным и обоснованным предупреждение Тверского УФАС России.

Предупреждение выдано в связи с тем, что Администрация установила для хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность с использованием нестационарных торговых объектов (НТО), не предусмотренные действующим законодательством требования.

В частности, правовым актом Администрации предусмотрено, что хозяйствующий субъект вправе осуществлять предпринимательскую деятельность только после согласования со структурным подразделением Администрации архитектурно-художественного проекта НТО.

Вышеуказанный архитектурно-художественный проект включает множество документов, в том числе, Схему планировочной организации земельного участка на дежурном топографическом плане города Твери в М 1:500 с подземными инженерными коммуникациями. Получить такой дежурный топографический план можно в Администрации на возмездной основе, а срок получения такой муниципальной услуги – 30 дней.

Кроме того, в составе архитектурно-художественного проекта необходимо также представить фотомонтаж в виде компьютерной врисовки НТО с соблюдением пропорций, выполнение которого предполагает обладание специальными познаниями в области компьютерной графики, либо получение такой услуги на возмездной основе.

Оформление вышеуказанных документов в отношении объектов, не являющихся объектами капитального строительства, не предусмотрено действующим законодательством, а в действиях Администрации, установившей такие требования, препятствующие осуществлению предпринимательской деятельности, содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства и законодательства о торговой деятельности.

«Действия Администрации города Твери, которая возлагает на субъекты малого предпринимательства не предусмотренные действующим законодательством требования и финансовые обременения, не согласуются с государственной политикой в отношении малого бизнеса», отметил руководитель УФАС по Тверской области Владимир Фомин.