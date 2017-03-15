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Тверская область получит субсидию 216 млн рублей на развитие инфраструктуры туризма

15 Марта 2017 18:35
Автор: TIA

Правительство Тверской области тесно сотрудничает с федеральным агентством по туризму. Это позволило своевременно заключить соглашение о предоставлении региону в 2017 году федеральной субсидии размером 216 млн рублей.

Средства будут направлены на строительство инфраструктуры туристско-рекреационного кластера, а также создание комфортных условий для приёма и обслуживания гостей региона.

«Мы хотим создать качественную инфраструктуру, которая бы позволяла нам привлекать больше туристов и обеспечивать широкую палитру предоставляемых услуг», — сказал губернатор Игорь Руденя.

Правительство региона разрабатывает государственную программу развития отрасли, которая предусматривает активное продвижение перспективных направлений и брендов, рост участия малого и среднего бизнеса в индустрии гостеприимства.

Планируется, что реализация программы развития туризма Тверской области позволит в течение пяти лет увеличить турпоток в регион в два раза, до 3 млн человек в год, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

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Метки: туризм туризм в тверской области игорь руденя
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Комментарии (2)

  • MikeH 
    (пословица про халву)
    15.03.2017 18:40
    0 | 4

  • MikeH 
    Читаю сейчас статью в "Ведомостях": по эффективности расходования бюджетных средств у нашей страны 36 место из 37 возможных. Звездец...
    15.03.2017 21:48
    0 | 1
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