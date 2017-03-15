В Тверской области пенсионер погиб от тупой травмы груди и множественных переломов ребер

В отношении 22-летнего жителя деревни Домашино Ржевского района возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

В отношении 22-летнего жителя деревни Домашино Ржевского района возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи установили, что 12 марта 2017 года около 22 часов в доме деревни Домашино обнаружено тело 70-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти. Однако судебно-медицинское исследование показало, что пенсионер погиб от закрытой тупой травмы груди с множественными переломами грудины и ребер.

Расследование продолжается.