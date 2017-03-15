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В Тверской области пенсионер погиб от тупой травмы груди и множественных переломов ребер

15 Марта 2017 18:18
Автор: TIA

В отношении 22-летнего жителя деревни Домашино Ржевского района возбуждено уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

Следователи установили, что 12 марта 2017 года около 22 часов в доме деревни Домашино обнаружено тело 70-летнего местного жителя без видимых признаков насильственной смерти. Однако судебно-медицинское исследование показало, что пенсионер погиб от закрытой тупой травмы груди с множественными переломами грудины и ребер.

Расследование продолжается.

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Метки: погиб мужчина Избил до смерти тупая травма груди
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Комментарии (3)

  • horton 
    Что-то тема совсем не раскрыта. Да и не надо... Она раскрыта в одной из предыдущих сегодняшних новостей про отца и сына...
    15.03.2017 18:34
    0 | 1

    • Алексей Владимирович 
      такое случилось в конце пятидесятых на урале. группа туристов Дятлова в полном составе 9 человек с переломанными костями ребер и черепов двухсотых.
так и не поняли что произошло. дело закрыли засекретили. хотели на военных списать да куда там
      15.03.2017 19:13
      0 | 1

      • ДеД 
        Отцы и дети? Вроде бы там без отцов было...
        15.03.2017 22:33
        0 | 0
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