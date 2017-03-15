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Дебаты единоросов, претендующих на депутатское кресло в ТГД нового созыва, можно будет посмотреть на «Одноклассниках»

Дебаты единоросов, претендующих на депутатское кресло в ТГД нового созыва, можно будет посмотреть на «Одноклассниках» - ТИА
15 Марта 2017 17:10
Автор: TIA

10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Тверской области пройдут выборы депутатов в муниципальных образованиях региона. «Единая Россия» уже готовится к главным выборам 2017 года в Тверской области – выборам депутатов Тверской городской Думы.

15 марта на пресс-конференции руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Илья Холодов и член оргкомитета по организации предварительного голосования Юлия Овсянникова рассказали, как «ЕдРо» готовится к выборам в Тверскую городскую Думу.

В этом году вновь в Твери пройдут праймериз – внутрипартийные выборы. Причем впервые все участники предварительного голосования будут участвовать в дебатах.

Илья Холодов рассказал, что дебаты будут проходить с 8 апреля по 21 мая по субботам и воскресеньям в домах культуры города.

- Все желающие смогут прийти, послушать, оценить ораторские способности претендента на депутатское кресло, его жизненную позицию. Все участники праймериз обязательно должны принять участие как минимум в двух дебатах. В каждых дебатах будут участвовать от двух до шести кандидатов.

Тот, кто свой выходной решит провести в другой компании, сможет посмотреть дебаты он-лайн или в записи на сайтах «Одноклассники» и "Предварительное голосование". У многих граждан после масштабного освещения в России выборов президента США дебаты ассоциируются со скандальными выступлениями Дональда Трампа и Хилари Клинтон. Илья Александрович отметил, что партия не боится, что будут проводиться параллели,

- В любом случае, дебаты – это положительный опыт, почему бы его не перенять у других стран.

Юлия Овсянникова дополнила, что «шоу не будет».

- На американских дебатах был несколько другой градус выступлений. У нас шоу не будет, у нас будут продуктивные дискуссии. Темы уже определены: противодействие коррупции, эффективность госрасходов, экономика, промышленность, доступность и качество образования, здравоохранение и демография, ЖКХ, АПК, экология, поддержка социально незащищенных слоев населения.

28 мая – единый день предварительного голосования. По результатам этих внутрипартийных выборов будут определены кандидаты, которые пойдут на выборы в Тверскую городскую Думу. Праймериз определят и трех «паровозов» - людей, которые пойдут во главе списка партии и которых нам предстоит ежедневно видеть на многих городских баннерах и единороссовских листовках. Заявку на участие в праймериз можно подать до 27 апреля.

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Метки: выборы в гордуму твери илья холодов Юлия Овсянникова дебаты единая россия праймериз
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Комментарии (12)

  • Житель подземелья 
    ЕР против коррупции - это пчелы против меда, дед мороз против зимы, алкаши против водки))) ну и продуктивные дискуссии туда же. кстати, почему "Одноклассники"?
    15.03.2017 17:16
    1 | 4

  • Nabludatel 
    Удивительно, что не отключили комментарии для данной новости.
    15.03.2017 17:19
    1 | 6

  • spletnik 
    ЮЗ, несет в едро радужный флаг?
    15.03.2017 17:25
    1 | 4

  • Proletary 
    Замечательная идея, только с выбором площадки прогадали. Такие дискуссии лучше на удафф.ком выкладывать.
    15.03.2017 17:27
    0 | 4

    • Ivan 
      А мне кажется, ЕР самое место на Одноклассниках :D
      15.03.2017 17:28
      0 | 2

      • Житель подземелья 
        ну если учесть контингент, который там обитает - скорее с вами соглашусь. цырк, с коняшками
        15.03.2017 17:31
        0 | 2

  • Leandr 
    Юля Овсянникова, это вы пишете в Другой Твери под ником Бася? А кто ваш антипод, пишущий под ником Колбася? Кто-то из близких товарищей по партии?
    15.03.2017 17:30
    0 | 3

    • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
      Нет бася это гадий орлов или мария климова
      15.03.2017 17:45
      0 | 1

      • Leandr 
        Вряд ли, Орлова пишет грамотно, у нее предложения всегда выстроенны как по линеечке. А Бася, особенно когда волнуется или спешит ответить, начинает лепить ошибку на ошибке. Где-то видел в тырнете видеозапись говорящей Овсянниковой - речь с ашипками, обычно так говорят мужчины. Правда, и про саму Овсянникову говорят, что это мужик в юбке.
        15.03.2017 17:55
        0 | 0

  • Кристина (http://vk.com/id257076570) 
    Ромео едет по лесу на коне. Ромео весь в говне, конь - в говне, лес - в говне... Выезжает он на поляну. Поляна тоже вся в говне. На поляне стоит дворец. Дворец тоже весь в говне. Заезжает Ромео внутрь. Внутри тоже все в говне. Выходит к нему Джульетта. Тоже вся, разумеется, в говне. Ромео слезает с коня, подходит к Джульетте и спрашивает:
- Простите, где тут у вас посрать?
    15.03.2017 17:46
    0 | 2

  • genesis 
    На ТИА надо выкладывать, здесь хоть народ адекватный есть. Оценит, покритикует и все такое
    15.03.2017 17:47
    0 | 2

  • kudimov 
    Дебаты между однопартийцами едва ли интересны. Лучше бы подебатировали с кандидатами от несистемных оппозиционных партий, если таковых допустят.
    15.03.2017 17:48
    1 | 1
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