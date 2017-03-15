Дебаты единоросов, претендующих на депутатское кресло в ТГД нового созыва, можно будет посмотреть на «Одноклассниках»

10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Тверской области пройдут выборы депутатов в муниципальных образованиях региона. «Единая Россия» уже готовится к главным выборам 2017 года в Тверской области – выборам депутатов Тверской городской Думы.

10 сентября 2017 года, в единый день голосования, в Тверской области пройдут выборы депутатов в муниципальных образованиях региона. «Единая Россия» уже готовится к главным выборам 2017 года в Тверской области – выборам депутатов Тверской городской Думы.

15 марта на пресс-конференции руководитель регионального исполкома партии «Единая Россия» Илья Холодов и член оргкомитета по организации предварительного голосования Юлия Овсянникова рассказали, как «ЕдРо» готовится к выборам в Тверскую городскую Думу.

В этом году вновь в Твери пройдут праймериз – внутрипартийные выборы. Причем впервые все участники предварительного голосования будут участвовать в дебатах.

Илья Холодов рассказал, что дебаты будут проходить с 8 апреля по 21 мая по субботам и воскресеньям в домах культуры города.

- Все желающие смогут прийти, послушать, оценить ораторские способности претендента на депутатское кресло, его жизненную позицию. Все участники праймериз обязательно должны принять участие как минимум в двух дебатах. В каждых дебатах будут участвовать от двух до шести кандидатов.

Тот, кто свой выходной решит провести в другой компании, сможет посмотреть дебаты он-лайн или в записи на сайтах «Одноклассники» и "Предварительное голосование". У многих граждан после масштабного освещения в России выборов президента США дебаты ассоциируются со скандальными выступлениями Дональда Трампа и Хилари Клинтон. Илья Александрович отметил, что партия не боится, что будут проводиться параллели,

- В любом случае, дебаты – это положительный опыт, почему бы его не перенять у других стран.

Юлия Овсянникова дополнила, что «шоу не будет».

- На американских дебатах был несколько другой градус выступлений. У нас шоу не будет, у нас будут продуктивные дискуссии. Темы уже определены: противодействие коррупции, эффективность госрасходов, экономика, промышленность, доступность и качество образования, здравоохранение и демография, ЖКХ, АПК, экология, поддержка социально незащищенных слоев населения.

28 мая – единый день предварительного голосования. По результатам этих внутрипартийных выборов будут определены кандидаты, которые пойдут на выборы в Тверскую городскую Думу. Праймериз определят и трех «паровозов» - людей, которые пойдут во главе списка партии и которых нам предстоит ежедневно видеть на многих городских баннерах и единороссовских листовках. Заявку на участие в праймериз можно подать до 27 апреля.