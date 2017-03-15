В Тверской области водитель, двигаясь задом, сбил пешехода

15 марта в 8 час 25 минут у дома № 8 на ул. Октябрьской во Ржеве на асфальтированном проезде, ведущем к выезду с территории Ржевской детской поликлиники, водитель автомобиля марки «Опель Астра» двигаясь задним ходом сбил человека. Пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Ржевский»

15 марта в 8 час 25 минут у дома № 8 на ул. Октябрьской во Ржеве на асфальтированном проезде, ведущем к выезду с территории Ржевской детской поликлиники, водитель автомобиля марки «Опель Астра» двигаясь задним ходом сбил человека. Пешеход получил травмы и был госпитализирован, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Ржевский»

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