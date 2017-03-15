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В Твери задержали 16-летнюю девушку во время закладки наркотиков

15 Марта 2017 16:08
Автор: TIA

В Твери следственный комитет возбудил уголовное дело против 16-летней девушки, ее подозревают в "Покушении на сбыт наркотических средств".

По версии следствия, 13 марта 2017 года около 17 часов девушка приехала к одному из домов города Твери и стала раскладывать свертки, тогда-то она и была задержана сотрудниками полиции. При личном досмотре у девушки обнаружили и изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом. Исследования показали, что в 4 из 14 свертках содержался героин. Остальные вещества еще исследуют.

Подозреваемая задержана, она помещена под домашний арест.

 

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Метки: закладка наркотиков криминал в Тверской области наркоторговцы в тверской области
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Комментарии (3)

  • TVERSKOY_SK 
    Почему под домашний арест отправили?
    15.03.2017 16:24
    0 | 4

    • Jailbreak 
      Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", — заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
      15.03.2017 16:49
      0 | 5

    • SuperSemen69 
      TVERSKOY_SK, вы же знаете ответ на свой вопрос - преступление совершено несовершеннолетней, впервые, оказывать давление на следствие не будет и т.д. и т.п. Поэтому и домашний арест)))
      15.03.2017 17:44
      0 | 0
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