В Твери задержали 16-летнюю девушку во время закладки наркотиков

В Твери следственный комитет возбудил уголовное дело против 16-летней девушки, ее подозревают в "Покушении на сбыт наркотических средств".

В Твери следственный комитет возбудил уголовное дело против 16-летней девушки, ее подозревают в "Покушении на сбыт наркотических средств".

По версии следствия, 13 марта 2017 года около 17 часов девушка приехала к одному из домов города Твери и стала раскладывать свертки, тогда-то она и была задержана сотрудниками полиции. При личном досмотре у девушки обнаружили и изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом. Исследования показали, что в 4 из 14 свертках содержался героин. Остальные вещества еще исследуют.

Подозреваемая задержана, она помещена под домашний арест.