В Твери задержали 16-летнюю девушку во время закладки наркотиков

В Твери следственный комитет возбудил уголовное дело против 16-летней девушки, ее подозревают в "Покушении на сбыт наркотических средств".
По версии следствия, 13 марта 2017 года около 17 часов девушка приехала к одному из домов города Твери и стала раскладывать свертки, тогда-то она и была задержана сотрудниками полиции. При личном досмотре у девушки обнаружили и изъяли 14 свертков с порошкообразным веществом. Исследования показали, что в 4 из 14 свертках содержался героин. Остальные вещества еще исследуют.
Подозреваемая задержана, она помещена под домашний арест.
Комментарии (3)
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TVERSKOY_SK
15.03.2017 16:24
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Jailbreak
15.03.2017 16:49
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SuperSemen69
15.03.2017 17:44
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