В 2017 году в Тверской области планируют увеличить количество вылетов санавиации

В Тверской области разрабатывают программу по развитию санавиации. Планируют строительство вертолётных площадок на базе центральных районных больниц. В 2017 году на увеличение объёмов санитарных авиаперевозок из федерального бюджета региону выделили около 42 млн рублей, софинансирование из областной казны составляет 4,9 млн рублей.

В Тверской области разрабатывают программу по развитию санавиации. Планируют строительство вертолётных площадок на базе центральных районных больниц. В 2017 году на увеличение объёмов санитарных авиаперевозок из федерального бюджета региону выделили около 42 млн рублей, софинансирование из областной казны составляет 4,9 млн рублей.

В регионе невысокая плотность населения, поэтому Правительство региона приняло решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений.

Также в Тверской области внедряют систему диспетчеризации санитарного транспорта, которая позволяет отслеживать движение машин в режиме реального времени. Ожидается, что к 2018 году она охватит все муниципалитеты.

Служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу, а также федеральные медицинские центры. В составе бригады, работающей на борту, - врачи анестезиологи-реаниматологи высшей категории и фельдшеры, прошедшие обучение на курсах Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Всего за время работы тверского санитарного авиазвена, с 2011 по 2016 годы, было совершено 255 вылетов, 29 из них — на места автомобильных аварий. В медицинские учреждения доставлены 165 человек.