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В 2017 году в Тверской области планируют увеличить количество вылетов санавиации

15 Марта 2017 15:55
Автор: TIA

В Тверской области разрабатывают программу по развитию санавиации. Планируют строительство вертолётных площадок на базе центральных районных больниц. В 2017 году на увеличение объёмов санитарных авиаперевозок из федерального бюджета региону выделили около 42 млн рублей, софинансирование из областной казны составляет 4,9 млн рублей.

В регионе невысокая плотность населения, поэтому Правительство региона приняло решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в том числе с мест ДТП, до медучреждений.

Также в Тверской области внедряют систему диспетчеризации санитарного транспорта, которая позволяет отслеживать движение машин в режиме реального времени. Ожидается, что к 2018 году она охватит все муниципалитеты.

Служба санитарной авиации Верхневолжья представлена вертолётом Ка-32А, который эвакуирует пациентов в крупнейшие лечебные учреждения региона — областной перинатальный центр и областную клиническую больницу, а также федеральные медицинские центры. В составе бригады, работающей на борту, - врачи анестезиологи-реаниматологи высшей категории и фельдшеры, прошедшие обучение на курсах Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

Всего за время работы тверского санитарного авиазвена, с 2011 по 2016 годы, было совершено 255 вылетов, 29 из них — на места автомобильных аварий. В медицинские учреждения доставлены 165 человек.

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Метки: санавиация санитарная авиация вертолётные площадки
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Комментарии (2)

  • antiER 
    "планируют увеличить количество вылетов санавиации"

Т.е. заранее планируют, что тяжелых случаев станет больше?
    15.03.2017 16:27
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    • Proletary 
      Как таковой санавиации у нас нет. Есть перевозка больных вертолетом. Если нужно тащить страждущего откуда-нибудь из Торопца, то вертолет предпочтительнее буханки. Раньше вертолетом возили одного, к примеру, из десятка нуждающихся, то теперь повезут двух.
Вертолет появился благодаря федеральной программе Трасса, если правильно помню, еще медведевской. И за 5 лет аж 29 раз слетал про своему назначению.
      15.03.2017 17:40
      0 | 0
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