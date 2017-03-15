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Жители Твери смогут передать проезды во дворах в муниципальную собственность

Жители Твери смогут передать проезды во дворах в муниципальную собственность - ТИА
15 Марта 2017 16:18
Автор: TIA

Ремонтировать такие дороги тоже будет муниципалитет. Депутаты Тверской городской Думы во второй раз обратятся в Законодательное Собрание, чтобы снять с жителей бремя расходов на содержание проездов во дворах, которыми пользуются все. Для этого собственники должны передать эти проезды, а вместе с этим и финансовые затраты  на них ( в том числе на ремонт), муниципалитету.

Первая попытка вышла как и первый блин комом. Как объяснил Сергей Делаков, парламент отклонил обращение из-за того, что не отработан порядок передачи общедолевой собственности в муниципальную. 

- Порядок отработан, передача регламентирована нормами гражданского и жилищного законодательства, проблем в этом никаких нет, - прокомментировал депутат. 

Соответствующее обращение будет вновь отправлено в областной парламент с согласия большинства тверских депутатов. 

Кроме этого обращения Сергей Делаков рассказал о набивших оскомиу маршрутках - почему в городе до сих пор ездят частники, кому это нужно и зачем маршрутчики отказываются от перевозок по ЕСПБ:

- Я вам честно скажу, мы сегодня могли бы более жестко отнестись к маршрутчикам и убрать за нарушения их с маршрутов. Но город не в состоянии своими транспортом компенсировать те дыры, которые возникнут в случае ухода частных перевозчиков. Поэтому мы пока вынуждены закрывать глаза на некоторые нарушения, не касающиеся угрозы жизни и здоровью пассажиров: есть там кондиционер с wi-fi,  или нет.

Что касается перевоза пассажиров по ЕСПБ, маршрутчики от него отказываются резонно. Во-первых, водителю нужно заработать прямо здесь и сейчас, чтобы выполнить все требования перед владельцем, а не потом, когда вернут затраты по ЕСПБ. Во-вторых, в маршрутках нет валидаторов для механизма учёта льготников, и маршрутчик никогда не сможет доказать, какое количество людей он провез. В-третьих, стоимость ЕСПБ давно не поднималась. ОН должен стоить 600-700 рублей, а мы продаем по 300.

Сами понимаете, если перевозчик проезжает мимо голосующих бабулек и отказывается перевозить их по ЕСПБ, какое отношение к нему будет у власти? 

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Метки: дворы ремонт дворов в твери благоустройство передача дороги муниципалитету
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Комментарии (5)

  • Garykus 
    Если стоимость ЕСПБ поднять до 600-700 рублей, то пользоваться им будут еще меньше, а покупать будут только Жители областного центра, а собранные деньги будут распределяться на всех перевозчиков и следовательно денег на компенсацию проезда по ЕСПБ ДОБРОСОВЕСТНЫЕ перевозчики будут получать еще меньше.
    15.03.2017 16:24
    0 | 1

  • USSR 
    То есть заставить хозяев покупать новые авто, придерживаться графика и тд и тп мы можем. А заставить поставить валидаторы, оплата по карте - реальный учёт пассажиров, денег и безнал - это нам не надо?!
    15.03.2017 16:28
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      А зачем им валидаторы и безнал? Кто-то на этом потоке черного нала сидит и имеет свой ручеек от этой реки. Все гениальное - просто. И таки да, без маршрутчиков реально будет много куда не уехать, так что для начала нужно обзавестись муниципальным парком для обслуживания населения, а уж потом браться за джамшутов (если они раньше сами не уйдут, ведь у пассажиров будет выбор, это и называется здоровая конкуренция).
      15.03.2017 16:58
      0 | 1

      • USSR 
        Вопрос был риторическим
        15.03.2017 17:14
        0 | 0

  • arcadi007 
    Там в думе с дерева никто не падал?
"Жители Твери смогут передать проезды во дворах в муниципальную собственность". 
Это каким умищем надо обладать, чтобы такое придумать?
Передать свою собственность в муниципальную, что есть желающие?
Сделать дворовый проезд между домами сквозной улицей для автобусов. Это сколько надо лимонада выпить, чтобы думать совсем не моглось?
    15.03.2017 17:16
    0 | 1
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