"Жители Твери смогут передать проезды во дворах в муниципальную собственность".

Ремонтировать такие дороги тоже будет муниципалитет. Депутаты Тверской городской Думы во второй раз обратятся в Законодательное Собрание, чтобы снять с жителей бремя расходов на содержание проездов во дворах, которыми пользуются все. Для этого собственники должны передать эти проезды, а вместе с этим и финансовые затраты на них, муниципалитету.

Ремонтировать такие дороги тоже будет муниципалитет. Депутаты Тверской городской Думы во второй раз обратятся в Законодательное Собрание, чтобы снять с жителей бремя расходов на содержание проездов во дворах, которыми пользуются все. Для этого собственники должны передать эти проезды, а вместе с этим и финансовые затраты на них ( в том числе на ремонт), муниципалитету.

Первая попытка вышла как и первый блин комом. Как объяснил Сергей Делаков, парламент отклонил обращение из-за того, что не отработан порядок передачи общедолевой собственности в муниципальную.

- Порядок отработан, передача регламентирована нормами гражданского и жилищного законодательства, проблем в этом никаких нет, - прокомментировал депутат.

Соответствующее обращение будет вновь отправлено в областной парламент с согласия большинства тверских депутатов.

Кроме этого обращения Сергей Делаков рассказал о набивших оскомиу маршрутках - почему в городе до сих пор ездят частники, кому это нужно и зачем маршрутчики отказываются от перевозок по ЕСПБ:

- Я вам честно скажу, мы сегодня могли бы более жестко отнестись к маршрутчикам и убрать за нарушения их с маршрутов. Но город не в состоянии своими транспортом компенсировать те дыры, которые возникнут в случае ухода частных перевозчиков. Поэтому мы пока вынуждены закрывать глаза на некоторые нарушения, не касающиеся угрозы жизни и здоровью пассажиров: есть там кондиционер с wi-fi, или нет.

Что касается перевоза пассажиров по ЕСПБ, маршрутчики от него отказываются резонно. Во-первых, водителю нужно заработать прямо здесь и сейчас, чтобы выполнить все требования перед владельцем, а не потом, когда вернут затраты по ЕСПБ. Во-вторых, в маршрутках нет валидаторов для механизма учёта льготников, и маршрутчик никогда не сможет доказать, какое количество людей он провез. В-третьих, стоимость ЕСПБ давно не поднималась. ОН должен стоить 600-700 рублей, а мы продаем по 300.

Сами понимаете, если перевозчик проезжает мимо голосующих бабулек и отказывается перевозить их по ЕСПБ, какое отношение к нему будет у власти?