Школу-детский сад в микрорайоне "Юность" собираются построить за 9 месяцев

На этом пустыре в микрорайоне «Юность» на ул. Планерная в 2017 году будет построена современная и стильная школа-детский сад. Проект масштабный и достаточно амбициозный - трехэтажное здание площадью 9,5 тысяч кв. м буквально «вырастет» на глазах за 9 месяцев.

На этом пустыре в микрорайоне «Юность» на ул. Планерная в 2017 году будет построена современная и стильная школа-детский сад. Проект масштабный и достаточно амбициозный - трехэтажное здание площадью 9,5 тысяч кв. м буквально «вырастет» на глазах за 9 месяцев.

В Твери много лет не строились новые школы. Последняя школа №3 была открыта в 2003 году на улице Новая Заря. Разговоры о строительстве школы-детского сада были еще в октябре прошлого года.

Когда Тверская область вошла в федеральную программу «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», стало понятно, что это не иллюзорные планы, а вполне себе реализуемые.

Игорь Руденя, губернатор Тверской области:

– Мы строим две школы: на 560 и 1224 места. Работы на объектах будут идти параллельно. При этом срок сдачи школы на 560 мест — это текущий год, школы на 1224 места — 2018-ый. Это позволит обеспечить эффективное участие в федеральной программе.

Под трехэтажное здание будущей школы-детского сада администрация города выделила земельный участок площадью 4 га на ул. Планерная. Сегодня здесь ведется активное строительство новых жилых комплексов, поэтому в этом районе новое образовательное учреждение станет очень актуальным.

Вместимость школы-сада 560 ученических и 80 детских мест. Для строительства здания был взят типовой проект, внесённый в реестр Министерства строительства РФ и отвечающий всем современным требованиям. Аналогичная школа была построена в Татарстане в прошлом году.

Площадь школы составит 8263,8 кв.м, а детского садика – 1226,13 кв.м.

На первом этаже разместятся: детский сад, спортзал, столовая, кухни, подсобные помещения, медкабинеты, а также кабинеты 5-8 классов.

На втором этаже будут кабинеты для учеников 1-2 классов, несколько детсадовских групп, преподавательские кабинеты, еще один спортзал, актовый зал и административные помещения, кабинеты для физкультуры и музыкальных занятий.

По плану на 3 этаже оборудуют классы для старших учеников, кабинеты для 3-4-5-8 классов, будет библиотека и еще один спортзал.

Благоустроят по последнему слову и территорию вокруг школы - детского сада. Для малышей здесь будут отдельные игровые площадки с беседками. А для учеников - несколько спортивных площадок для игр в футбол, хоккей, баскетбол и теннис, а также для занятий физкультурой.

Евгений Аристов, зам. начальника департамента архитектуры и строительства администрации Твери:

- Эта школа будет оборудована современными технологиями, здесь будут интерактивные доски в классах, специальные игровые комнаты, например, ЛегоКласс, лингафонные кабинеты. Для безопасности всю территорию школы огородят высоким забором, а по всему периметру будут вести видеонаблюдение.

Предусматривается система контроля и безопасности для школьника. Каждому ребенку будет выдана карта, с которой он будет проходить на территорию, пользоваться столовой и библиотекой. У родителей будет своя карта.

Новое здание построят из силикатного кирпича, утеплят по фасаду. Сам фасад будет навесным из разноцветной керамогранитной плитки. Вокруг будущей школы строятся яркие разноцветные дома, таким образом новое здание будет гармонировать с окружающими строениями.

Работы начнутся уже в конце марта. На строительство на ул. Планерная потратят 650 миллионов рублей.