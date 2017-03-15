Тверские педагоги получают в среднем 20 тысяч 932 рубля

Общероссийский народный фронт подвел итоги масштабного исследования зарплат и нагрузки учителей, которое ОНФ провел совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования», чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей стране. По итогам мониторинга Тверская область оказалась в числе регионов со средними показателями.

Общероссийский народный фронт подвел итоги масштабного исследования зарплат и нагрузки учителей, которое ОНФ провел совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования», чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей стране. По итогам мониторинга Тверская область оказалась в числе регионов со средними показателями.

Участниками исследования стали около 5 тыс. педагогов из 83 субъектов Российской Федерации. Мониторинг показал, что уровень зарплаты учителей школ в разных регионах может отличаться в несколько раз. Тверская область заняла в рейтинге 50-е место со средней заработной платой педагога в 20 тыс. 932 руб. В то же время, по данным Росстата, она составляет 25 тыс. 269 руб., что на 4 тыс. 337 руб. больше показателя, полученного по итогам исследования ОНФ. Самые низкие зарплаты зафиксированы в республиках Ингушетия (13 тыс. 471 руб.), Дагестан (14 тыс. 503 руб.), Марий Эл (14 тыс. 647 руб.). Благоприятнее всего, по информации респондентов, ситуация обстоит в Чукотском автономном округе (57 тыс. 625 руб.), Москве (55 тыс. 971 руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (50 тыс. 157 руб.).

По итогам мониторинга эксперты ОНФ сделали вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. При этом поручение президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты учителям.

В рамках исследования по уровню средней нагрузки учителей было установлено, что в Тверской области педагоги в среднем работают 21 час 30 мин. в неделю. Больше всего работать приходится учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртская Республика).

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента Владимира Путина пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей. Немедленной и решительной должна быть реакция на невыплату зарплат учителям, в том числе со стороны органов прокуратуры», –прокомментировала итоги мониторинга руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Она также отметила, что задача исполнительной власти в регионах – не допускать снижения нормативов финансирования школ, обеспечивать выплаты стимулирующих и иных надбавок на достойном уровне.

«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина.