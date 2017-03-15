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Тверские педагоги получают в среднем 20 тысяч 932 рубля

15 Марта 2017 15:05
Автор: TIA

Общероссийский народный фронт подвел итоги масштабного исследования зарплат и нагрузки учителей, которое ОНФ провел совместно с Фондом «Национальные ресурсы образования», чтобы получить реальную картину условий труда педагогов по всей стране. По итогам мониторинга Тверская область оказалась в числе регионов со средними показателями.

Участниками исследования стали около 5 тыс. педагогов из 83 субъектов Российской Федерации. Мониторинг показал, что уровень зарплаты учителей школ в разных регионах может отличаться в несколько раз. Тверская область заняла в рейтинге 50-е место со средней заработной платой педагога в 20 тыс. 932 руб. В то же время, по данным Росстата, она составляет 25 тыс. 269 руб., что на 4 тыс. 337 руб. больше показателя, полученного по итогам исследования ОНФ. Самые низкие зарплаты зафиксированы в республиках Ингушетия (13 тыс. 471 руб.), Дагестан (14 тыс. 503 руб.), Марий Эл (14 тыс. 647 руб.). Благоприятнее всего, по информации респондентов, ситуация обстоит в Чукотском автономном округе (57 тыс. 625 руб.), Москве (55 тыс. 971 руб.) и Ямало-Ненецком автономном округе (50 тыс. 157 руб.).

По итогам мониторинга эксперты ОНФ сделали вывод, что реальные зарплаты учителей в России существенно ниже тех, о которых сообщает Росстат. При этом поручение президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина о доведении зарплаты учителей до средней по региону выполняется зачастую лишь «на бумаге» — благодаря бюрократическим приемам, а не реальной работе по улучшению благосостояния педагогов. По-прежнему есть примеры полной или частичной невыплаты зарплаты учителям.

В рамках исследования по уровню средней нагрузки учителей было установлено, что в Тверской области педагоги в среднем работают 21 час 30 мин. в неделю. Больше всего работать приходится учителям Чукотского АО (в среднем 32 часа в неделю), Алтайского края (29 часов), Костромской области (28 часов). В некоторых случаях нагрузка доходит до 52–54 часов за совмещение нескольких предметов (Новосибирская область, Удмуртская Республика).

«Наше исследование показало, что ряд регионов по-прежнему не выполняют свои обязательства перед педагогами. При этом настораживает манипулирование статистикой, когда нужный показатель роста зарплаты достигается сомнительными способами вроде включения в него платных услуг педагога или компенсаций учителям. Такие «инициативы» на местах прямо противоречат поручению президента Владимира Путина пересмотреть меры по достижению целевых показателей оплаты труда учителей. Немедленной и решительной должна быть реакция на невыплату зарплат учителям, в том числе со стороны органов прокуратуры», –прокомментировала итоги мониторинга руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.

Она также отметила, что задача исполнительной власти в регионах – не допускать снижения нормативов финансирования школ, обеспечивать выплаты стимулирующих и иных надбавок на достойном уровне.

«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина.

 

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Метки: онф зарплата учителей тверская область
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Комментарии (10)

  • Судья 
    Как и остальные рабочие!!!
    15.03.2017 15:25
    0 | 5

  • MikeH 
    "«В конечном счете необходимо прийти к модели формирования заработной платы учителей, обеспечив ее базовую часть на уровне не ниже 70%, как это уже обещали в правительстве. Учитель, как и любой труженик, должен получать достойную и гарантированную оплату своего труда. Его благосостояние — залог качественного образования и воспитания наших детей», — заключила Духанина."

Наверное, госпоже Духаниной пора присвоить звание. Например, "адмирал ясенхрен", ибо "капитан очевидность" она явно переросла.
    15.03.2017 15:31
    0 | 4

  • Dobry кrtek 
    Сколько лет уже пишут про очевидное враньё о з/платах бюджетников, сколько речей велось на прямых линиях с Путиным и т.д. и т.п....А президент до сих пор в неведении. Значит всё его устраивает, а то, что это не устраивает подлый народишко-неважно. Что может сделать местный губер в отношении реального роста з/плат педагогишек и прочей шушеры? Только соглашаться с президентом, радостно кивая головой.
    15.03.2017 15:40
    0 | 12

  • asp1010 
    https://youtu.be/STuFLOPSnjo
    15.03.2017 16:01
    0 | 0

  • Житель подземелья 
    Я таки не скажу за сейчас, но несколько лет назад дело было примерно так: был некий премиальный (или стимулирующий, не помню) фонд, из которого, по идее, бабло должно было идти самым продвинутым, успешным и так далее учителям. На самом деле фонд пилили между собой директор, завучи и их любимчики. Но средняя зарплата считалась именно как средняя, то есть считалось, что все получают примерно одну сумму. Есть подозрение, что с тех пор мало что изменилось. В больницах, если чо, ситуация примерно такая же: главврач каждый три года меняет машину и гоняет пару раз в год за кордон отдыхать, а медсестры занимают бабло от зарплаты до зарплаты.
    15.03.2017 16:10
    0 | 6

    • zhzh 
      И сейчас ничего не изменилось.. В 2016 году мой знакомый учитель по секрету озвучил минимальную и максимальную сумму стимулирующих выплат по школе: 4 тыс.руб. и 84 тыс.руб.
      15.03.2017 16:32
      0 | 4

  • dsmile 
    Интересно, что скажут на этот счет педагоги из Кувшиново?
    15.03.2017 16:12
    0 | 0

    • peshehod 
      Наверное, "Ё... тв...м..., бл... на...!"
      15.03.2017 16:49
      0 | 2

  • SuperSemen69 
    Племяш учится в 8 классе. Математичка сказала однажды: "У меня зарплата маленькая, поэтому объяснять ничего не буду. Учите материал сами. Кому что-то не нравится- нанимайте репетиторов!". У меня вопрос - изменится ли что-нибудь, если зарплату таким педагогам поднимут?
    15.03.2017 17:50
    1 | 0

  • id1Ray 
    что толку мерить среднюю? мерьте верхнюю и нижнюю зарплаты.
а то в детских садах нянечкам 7500 всего дают.
да и 21 тыс  - это на грани выживания, кто пойдет в учителя с такими перспективами?
    15.03.2017 17:53
    0 | 0
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