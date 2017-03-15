На сайте биостанции «Чистый лес» опубликован фильм об ученом-зоологе Валентине Пажетнове

На сайте Торопецкой биостанции «Чистый лес» опубликован фильм об ученом-зоологе, докторе биологических наук, заслуженном экологе России, создателе биостанции Валентине Пажетнове, который стал известен во всем мире, в том числе, благодаря своей уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Фильм снят ИП Коцюба А.Б по заказу телекомпании ЗАО «Первый ТВЧ», в 2016 году при поддержке IFAW «Международный фонд защиты животных».

На сайте Торопецкой биостанции «Чистый лес» опубликован фильм об ученом-зоологе, докторе биологических наук, заслуженном экологе России, создателе биостанции Валентине Пажетнове, который стал известен во всем мире, в том числе, благодаря своей уникальной методике выращивания медвежат-сирот. Фильм снят ИП Коцюба А.Б по заказу телекомпании ЗАО «Первый ТВЧ», в 2016 году при поддержке IFAW «Международный фонд защиты животных».

Валентину Пажетнову сегодня уже за 80, он занимается научной работой и руководит биостанцией. Заботятся о медвежатах-сиротах его сын и внук. Фильм рассказывает о многолетнем труде Валентина Пажетнова, о жизни биостанции "Чистый лес" и о той уникальной методике Пажетнова, благодаря которой ученым удается вырастить медвежат, способных жить в дикой природе.

