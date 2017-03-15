В Тверской области полномочия по сбору и утилизации бытовых отходов передаются на муниципальный уровень

На заседании Правительства Тверской области обсудили передачу органам местного самоуправления полномочий по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Эта мера должна стабилизировать ситуацию со сбором и утилизацией отходов на местах. Особенно вопрос актуален для районов, в которых наблюдается прирост населения летом. При передаче полномочий по администрированию этих процессов главы районов смогут сами привлекать и контролировать компании, которые осуществляют сбор мусора.

На заседании Правительства Тверской области обсудили передачу органам местного самоуправления полномочий по сбору, транспортировке и утилизации твердых коммунальных отходов. Эта мера должна стабилизировать ситуацию со сбором и утилизацией отходов на местах. Особенно вопрос актуален для районов, в которых наблюдается прирост населения летом. При передаче полномочий по администрированию этих процессов главы районов смогут сами привлекать и контролировать компании, которые осуществляют сбор мусора.

Как сообщил Министр строительства и ЖКХ Андрей Волгин, в рамках областного закона предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Запланирована работа по установлению нормативов накопления отходов, утверждению региональной программы, корректировке территориальной схемы, отбору региональных операторов, установлению единых тарифов на услуги. Срок перехода на новую систему – не позднее 1 января 2019 года.