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Тверская область удивила гостей «Интурмаркета» разнообразием туристических брендов

15 Марта 2017 13:54
Автор: TIA

В Москве прошла XII Международная туристическая выставка «Интурмаркет-2017». Стенд Тверской области стал одним из самых заметных на экспозиции: Верхневолжье представило фестиваль городов и районов, на котором свой туристический потенциал презентовали Торжок, Ржев и Тверь, Калининский, Кашинский, Калязинский, Конаковский и Ржевский районы.

На выставочном стенде Верхневолжья были продемонстрированы самые интересные для туристов места и бренды региона. Гости могли увидеть работы торжокских золотошвей, побывать на виртуальной экскурсии по берегу Волги в Калязине, попробовать кашинскую кашу и конаковские сыры, фирменный чай с тверскими сушками и баранками, пообщаться с поручиком Ржевским, а также Дарьей Пожарской - автором рецепта знаменитых котлет из Торжка. Это блюдо было презентовано, в том числе гостям стенда – заместителю Председателя Правительства РФ Виталию Мутко и главе Ростуризма Олегу Сафонову.

- Сейчас ежегодный турпоток в Тверскую область составляет порядка 1,5 миллионов человек. Мы ставим себе цель – в ближайшие три-пять лет увеличить его в два раза. А также сделать туристическую индустрию точкой создания новых рабочих мест, развития налогооблагаемой базы региона, — заявил Игорь Руденя.

Деловая программа выставки «Интурмаркет» для представителей делегации Тверской области прошла результативно. Министерство туризма региона договорилось с деловым клубом Шанхайской организации сотрудничества о взаимодействии в вопросах привлечения туристов. Проведены переговоры с китайскими и итальянскими туроператорами об организации информационных туров в регион в 2017 году. Состоялась встреча с некоммерческой организацией «Лига караванеров», где обсуждалось создание туристкой дорожной инфраструктуры на территории области, привлечения инвестиций в эту отрасль.

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Метки: туризм в тверской области бренды тверской области туристический потенциал тверской области
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Комментарии (7)

  • kozlik047 
    попробовать кашинскую кашу.... 42 года в Кашине живу, до сих пор не знаю чего такое Кашинская каша :)))) и да, интересно просто в Кашинский и Калязинский район каким образом хотят экскурсии доставлять ? Наверное вертолётами, ДОРОГ НЕТ !!!!
    15.03.2017 14:46
    0 | 5

    • kudimov 
      Кашинская каша - это каша, сваренная в Кашине. А каша, сваренная в Молоково - молоковская) Но не факт, что сваренная на молоке.))
      15.03.2017 14:58
      0 | 5

    • MikeH 
      Ну вроде как есть фестиваль каши в Кашине (я на нем еще не был ни разу).
      15.03.2017 15:38
      0 | 1

  • Житель подземелья 
    Для особо упоротых можно предложить отличнейшие экстремальные туры по бывшим промзонам Твери (можно дневные и ночные, для экстриму) и по Морозовским казармам (там лучше вечерне-ночные, для полноты ощущений, так сказать). Ну и для совсем отмороженных - муниципальные дороги Тверской области (особенно в весенний и зимний период) ждут вас и ваших железных коней!!!
    15.03.2017 14:58
    0 | 3

    • MikeH 
      О чем я и говорил. 
Бежецк-Весьегонск, Тверь-Кашин-Калязин-Кимры - там еще война не кончилась, немцы где-то по лесам шхерятся и дороги портят по ночам вместе с Обамой.
      15.03.2017 15:36
      0 | 3

  • Leo-L 
    Ну раз начали переговоры с с китайскими и итальянскими туроператорами, то сначала их к нам пригласят отведать пожарских котлет, а потом сами рванут в Китай и Италию (за бюджетные деньги) для получения опыта.
    15.03.2017 15:09
    0 | 4

    • MikeH 
      Китайские туристы - дорогие. По 18 баксов за голову надо ушлым людям из Питера платить...
      15.03.2017 15:34
      0 | 2
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