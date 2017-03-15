За неделю в Тверской области более 8 тысяч человек заболели гриппом и ОРВИ

С 6 по 12 марта в Тверской области зарегистрировано 8389 случаев гриппа и ОРВИ, 66,5 % - дети. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по области ниже пороговых значений на 10,2% во всех возрастных группах. В регионе жители болеют парагриппом (острое инфекционное заболевание, относят к ОРВИ), гриппом А (H3N2), гриппом В. Сообщает Роспотребнадзор по Тверской области

С 6 по 12 марта в Тверской области зарегистрировано 8389 случаев гриппа и ОРВИ, 66,5 % - дети. Заболеваемость гриппом и ОРВИ по области ниже пороговых значений на 10,2% во всех возрастных группах. В регионе жители болеют парагриппом (острое инфекционное заболевание, относят к ОРВИ), гриппом А (H3N2), гриппом В. Сообщает Роспотребнадзор по Тверской области

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