В Твери у женщины на улице вырвали из рук сумку

35-летяя женщина рассказала сотрудникам полиции, что когда она возвращалась с работы домой на улице Гвардейской неизвестный мужчина, вырвал из ее рук сумку, в которой находился кошелек.

35-летяя женщина рассказала сотрудникам полиции, что когда она возвращалась с работы домой на улице Гвардейской неизвестный мужчина, вырвал из ее рук сумку, в которой находился кошелек.

По ориентировке задержали подозреваемого, им оказался безработный 29 - летний житель областного центра.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, сообщает УМВД России по Тверской области