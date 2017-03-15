tvernews.ru
15 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Торжке сын избил отца, после чего тот умер. Мужчина явился в полицию с повинной

15 Марта 2017 13:07
Автор: TIA

39-летний житель Торжка пришёл в полицию с повинной о сообщил о том, что его отец умер в результате побоев. Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 5 марта 68-летний мужчина у себя дома вместе с сыном и братом отмечал свой  день рождения. Ближе к вечеру брат ушел, и в квартире остались отец с сыном. Распивая алкоголь, они поссорились. Молодой мужчина набросился с кулаками на родителя: нанес не менее трех ударов рукой по голове. Затем осознав, что причинил отцу боль, он предложил вызвать «скорую помощь», но пострадавший отказался.

Видя, что у отца плохое самочувствие, мужчина остался вместе с ним до 8 марта, после чего, подумав, что ему становится лучше, ушел из квартиры к себе домой. О смерти отца он узнал 14 марта. Тело пожилого мужчины обнаружил его брат 10 марта. Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего явились тяжкие телесные повреждения - закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя СКР об избрании в отношении мужчины меры пресечения.  Расследование уголовного дела продолжается.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: торжок су ск по тверской области побил отца пьяная ссора избил отца
Смотрите также:
Комментарии (0)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
77

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
37

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
37

Парковка, навес для колясок, приём до 400 пациентов в день и пандусы - проект новой детской поликлиники в "Южном"

2017-03-09 20:07
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100