В Торжке сын избил отца, после чего тот умер. Мужчина явился в полицию с повинной

39-летний житель Торжка пришёл в полицию с повинной о сообщил о том, что его отец умер в результате побоев. Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

39-летний житель Торжка пришёл в полицию с повинной о сообщил о том, что его отец умер в результате побоев. Торжокский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 5 марта 68-летний мужчина у себя дома вместе с сыном и братом отмечал свой день рождения. Ближе к вечеру брат ушел, и в квартире остались отец с сыном. Распивая алкоголь, они поссорились. Молодой мужчина набросился с кулаками на родителя: нанес не менее трех ударов рукой по голове. Затем осознав, что причинил отцу боль, он предложил вызвать «скорую помощь», но пострадавший отказался.

Видя, что у отца плохое самочувствие, мужчина остался вместе с ним до 8 марта, после чего, подумав, что ему становится лучше, ушел из квартиры к себе домой. О смерти отца он узнал 14 марта. Тело пожилого мужчины обнаружил его брат 10 марта. Согласно заключению эксперта, причиной смерти потерпевшего явились тяжкие телесные повреждения - закрытая черепно-мозговая травма.

Сейчас подозреваемый задержан, допрошен, дал признательные показания. В настоящее время в суд направлено ходатайство следователя СКР об избрании в отношении мужчины меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.