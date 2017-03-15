Стать привлекательнее всего лишь за 21 день? Да!

С января уже больше 400 человек воспользовались новой Фитнес-программой «21» от клуба «С-фитнес» на Артиллерийском 16. Программа похудения гарантировала результат или возврат денег. По словам управляющей клуба Алены Игуменовой, никто не был недоволен результатом и большинство гостей клуба продолжили занятия для закрепления результата или последующего прогресса.

С января уже больше 400 человек воспользовались новой Фитнес-программой «21» от клуба «С-фитнес» на Артиллерийском 16. Программа похудения гарантировала результат или возврат денег. По словам управляющей клуба Алены Игуменовой, никто не был недоволен результатом и большинство гостей клуба продолжили занятия для закрепления результата или последующего прогресса.

Именно по этой причине клуб предлагает тем, кто еще не успел воспользоваться выгодным предложением от «С-фитнес», стать привлекательнее и увереннее в себе к пляжному сезону. Только с 15 по 17 марта клуб предлагает Фитнес-программу «21» всего за 1890 рублей. В неё также входит сопровождение персонального тренера, составление тренировочного плана и индивидуального плана питания. Бронируйте карту сразу на сайте, так как в продаже только 30 программ - самым расторопным!

Клуб «С-фитнес» гарантирует, что после всего трёх недель занятий к пляжному сезону удивление коллег, родственников и друзей превзойдет ваши ожидания. «Ой, как ты постройнела!» - скажет вам каждый.

Бронируйте свою карту Фитнес-программа «21» всего за 1890 рублей на сайте клуба «С-фитнес»!

Клуб "С-фитнес": Артиллерийский переулок, 16.

Группа ВК: https://vk.com/sfitnesstver

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