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Тверская межрайонная транспортная прокуратура нашла 11 сайтов, пропагандирующих «зацепинг»

15 Марта 2017 12:05
Автор: TIA

Тверская межрайонная транспортная прокуратура, начиная с января 2017 года, проводила мониторинг тверских СМИ и других сайтов для выявления сведений о зацеперах: прокуроры искали материалы и видео, которые нарушают закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как сообщили ТИА в прокуратуре, в результате они нашли 11 интернет-сайтов, где была размещена обучающая информация (видео) о методах и способах передвижения на не предназначенных для проезда частях железнодорожного транспорта. Зацепинг очень опасен для жизни и здоровья, зачастую приводит к несчастным случаям и проблемам с законом. Кроме обучающего видео, на некоторых сайтах были размещены материалы, которые так или иначе можно отнести к пропаганде этого убийственного развлечения. Не все сайты, попавшие в поле зрения прокуратуры, тверские, некоторые только содержат  тверской контент.  

Транспортная прокуратура в суд направила заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Теперь, после вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки сайтов и внесения в соответствующий реестр. Кстати, среди 11 сайтов, попавших под запрет, оказалось одно тверское СМИ.

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Метки: зацепинг зацеперы тверская транспортная прокуратура блокировка сайтов роскомсвязьнадзор
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Комментарии (4)

  • id1Ray 
    идиотизм, вместо того чтобы искать организаторов, "закрывают" то что легко открыть, или вместо одного "закрытого" сделать десяток других.
зато растет статистика имитации бурной деятельности органов и блок-список у провайдеров.

а про тверское СМИ  - это по принципу если о проблеме не говорить то ее как-бы нет?
    15.03.2017 12:54
    0 | 5

    • Proletary 
      Следующими за руферов возьмутся. Дружно выбираем <s>страну</s> площадку для миграции, когда ТИА закроют.
      15.03.2017 13:34
      0 | 1

    • antiER 
      Во первых, почему Тверская прокуратура за всю страну переживает.
Хорошая работка, сиди себе в интернете тусуйся, с порнушкой не получается справится, за зацеперов взялись. 
А как они собрались выполнять решения суда?
Видать в Тверской области всё ОК в Транспортной отрасли (ж.д. в том числе).
Транспортная прокуратура по имитации деятельности даже круче МЧС. Правда на них никто внимания не обращает вспомните турникеты, переходы и т.д. ничего не выполнено.
      15.03.2017 16:04
      0 | 2

      • id1Ray 
        походу порнуха не по профилю транспортной прокуратуры, но если найдут сюжет в поезде - то и ее прицепят)))
        15.03.2017 17:58
        0 | 0
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