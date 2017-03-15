Тверская межрайонная транспортная прокуратура нашла 11 сайтов, пропагандирующих «зацепинг»

Тверская межрайонная транспортная прокуратура, начиная с января 2017 года, проводила мониторинг тверских СМИ и других сайтов для выявления сведений о зацеперах: прокуроры искали материалы и видео, которые нарушают закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Тверская межрайонная транспортная прокуратура, начиная с января 2017 года, проводила мониторинг тверских СМИ и других сайтов для выявления сведений о зацеперах: прокуроры искали материалы и видео, которые нарушают закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Как сообщили ТИА в прокуратуре, в результате они нашли 11 интернет-сайтов, где была размещена обучающая информация (видео) о методах и способах передвижения на не предназначенных для проезда частях железнодорожного транспорта. Зацепинг очень опасен для жизни и здоровья, зачастую приводит к несчастным случаям и проблемам с законом. Кроме обучающего видео, на некоторых сайтах были размещены материалы, которые так или иначе можно отнести к пропаганде этого убийственного развлечения. Не все сайты, попавшие в поле зрения прокуратуры, тверские, некоторые только содержат тверской контент.

Транспортная прокуратура в суд направила заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации. Требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Теперь, после вступления решения суда в законную силу, оно будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций для блокировки сайтов и внесения в соответствующий реестр. Кстати, среди 11 сайтов, попавших под запрет, оказалось одно тверское СМИ.