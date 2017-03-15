tvernews.ru
15 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери осудили трёх бывших менеджеров банков, которые оформили кредитов на подставных лиц почти на 3 млн. рублей

15 Марта 2017 10:27
Автор: TIA

Центральный районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере потребительского кредитования. Гражданка Ельникова Ю.А., работая в одном из банков города в должности менеджера и занимаясь оформлением потребительских кредитов, в период с января по апрель 2013 года оформила на своих родителей, без их ведома, потребительские кредиты на общую сумму 867 990 рублей. При этом она знала, что кредиты будут одобрены банком, но возможности выплатить их она не имеет. Деньги подсудимая потратила на собственные нужды.

С апреля 2013 года по май 2015 года, работая уже в другом банке в должности кредитного консультанта и имея доступ к персональным данным клиентов банка, ранее получавших кредит, Ельникова оформила кредиты на подставных лиц, используя их персональные данные.

Действовала Ельникова не одна, у неё были две сообщницы-подружки - Мааева Л.Э и Артемова Е.А. Обе женщины также работали в тверских банках и занимали должности, связанные с потребительским кредитованием. Ельникова предоставляла им персональные данные третьих лиц, которые и не подозревали, что на них оформляют кредиты. Банки перечисляли деньги в магазин, где Ельникова получала товар. Рассчитываться по полученным кредитам женщина не собиралась.

Таким образом, Ельникова, при пособничестве Мааевой и Артемовой, оформила кредитов в различных банках города на общую сумму 2 822 940 рублей.

Подсудимые в судебном заседании поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, полностью согласившись с предъявленным им обвинением.

Приговором Центрального районного суда Ельникова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Её приговорили к 4 годам условно, без штрафа.

Мааева и Артемова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, 159 ч.4 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и приговорены к 1.5 годам условно, без штрафа.

Осужденные обязаны судом не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, куда являться на регистрацию один раз в месяц.

Что касается возмещения кредитов, то в пользу ПАО «Почта банк» с Ельниковой взыскано 685 605 рублей. Приговором суда  АО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» получили право на удовлетворение гражданских исков по взысканию имущественного ущерба. Однако вопрос о размере пока не решён.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: мошенничество мошенничество в особо крупном размере кредиты на подставных лиц ельникова
Смотрите также:
Комментарии (7)

  • MikeH 
    Хорошая иллюстрация по поводу персональных данных. Их ведь не надо защищать и охранять, правда?
    15.03.2017 11:03
    0 | 6

    • NoName 
      Полагаю, что в банках защита персональных данных соответствует всем требованиям законодательства ))) (в этом месте сарказм)
Никакие сертифицированные компетентными органами средства защиты не спасают от инсайдеров.
А в первом случае она вообще на родителей оформила
      15.03.2017 11:09
      0 | 3

      • MikeH 
        Самая большая опасность - это пользователь. Учитывая, как наш бизнес в массе любит экономить на компетентных сотрудниках - ваш сарказм более чем уместен! :-)

Чтобы не быть голословным, прикрепляю картинку. Зато наверное и стоит такой сотрудник (автор картинки) совсем недорого. Ну, удачной им "презинтации коллеции". :-)
        Прикрепленные изображения:
        15.03.2017 11:14
        0 | 1

    • Житель подземелья 
      Тю, первый раз что ли? Тут основная проблема (точнее две) - это либо сотрудники всякого разного рода учреждений (кредитных в том числе), которые могут использовать эти данные в свою пользу, либо эти же сотрудники, которые эти базы сливают налево за копеечку малую. Злые хацкеры тоже присутствуют, но они рядовыми гражданами интересуются редко.
      15.03.2017 11:38
      0 | 0

  • MikeH 
    Господа, продолжайте и дальше сидеть тут под левым ником и думать что вас никто никогда не найдет.... 

========
WikiLeaks опубликовал «слив» документов о работе ЦРУ. Ситуация беспрецедентная и не имеющая аналогов: дело в том, что массив данных под названием Vault 7 ( «Сейф № 7») это главным образом кодовый архив хакерских программ американской разведки, которым теперь может воспользоваться каждый желающий — от преступника до школьника.

Продолжение https://ria.ru/world/20170313/1489872546.html
    15.03.2017 11:18
    0 | 0

    • kudimov 
      Правильно! Все переходим на реальные имена!) Чтобы ЦРУ не мучалось!
      15.03.2017 11:21
      0 | 4

      • MikeH 
        Не в ЦРУ дело. А в том что не видя перед собой собеседника, кое-кто думает что раз он под ником сидит - его никто не найдет и можно что угодно писать. 
А с помощью обнародованных тулзов даже глупая школота сможет пошариться в чужом компе или смартфоне. Я уже не говорю о профи - у них подобные игрушки и раньше были.
И все вместе это показывает насколько уязвимы мы и наши цифровые отпечатки в сети.

Опять же, чтобы не быть голословным.

https://geektimes.ru/post/286052/
        15.03.2017 11:24
        0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
77

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
36

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100