В Твери осудили трёх бывших менеджеров банков, которые оформили кредитов на подставных лиц почти на 3 млн. рублей

Центральный районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере потребительского кредитования. Гражданка Ельникова Ю.А., работая в одном из банков города в должности менеджера и занимаясь оформлением потребительских кредитов, в период с января по апрель 2013 года оформила на своих родителей, без их ведома, потребительские кредиты на общую сумму 867 990 рублей. При этом она знала, что кредиты будут одобрены банком, но возможности выплатить их она не имеет. Деньги подсудимая потратила на собственные нужды.

Центральный районный суд Твери вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в сфере потребительского кредитования. Гражданка Ельникова Ю.А., работая в одном из банков города в должности менеджера и занимаясь оформлением потребительских кредитов, в период с января по апрель 2013 года оформила на своих родителей, без их ведома, потребительские кредиты на общую сумму 867 990 рублей. При этом она знала, что кредиты будут одобрены банком, но возможности выплатить их она не имеет. Деньги подсудимая потратила на собственные нужды.

С апреля 2013 года по май 2015 года, работая уже в другом банке в должности кредитного консультанта и имея доступ к персональным данным клиентов банка, ранее получавших кредит, Ельникова оформила кредиты на подставных лиц, используя их персональные данные.

Действовала Ельникова не одна, у неё были две сообщницы-подружки - Мааева Л.Э и Артемова Е.А. Обе женщины также работали в тверских банках и занимали должности, связанные с потребительским кредитованием. Ельникова предоставляла им персональные данные третьих лиц, которые и не подозревали, что на них оформляют кредиты. Банки перечисляли деньги в магазин, где Ельникова получала товар. Рассчитываться по полученным кредитам женщина не собиралась.

Таким образом, Ельникова, при пособничестве Мааевой и Артемовой, оформила кредитов в различных банках города на общую сумму 2 822 940 рублей.

Подсудимые в судебном заседании поддержали ранее заявленное ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства, полностью согласившись с предъявленным им обвинением.

Приговором Центрального районного суда Ельникова признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.159 ч.3, 159 ч.4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Её приговорили к 4 годам условно, без штрафа.

Мааева и Артемова признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.33 ч.5, 159 ч.4 УК РФ (пособничество в мошенничестве) и приговорены к 1.5 годам условно, без штрафа.

Осужденные обязаны судом не менять постоянного места жительства без уведомления уголовно-исполнительной инспекции, куда являться на регистрацию один раз в месяц.

Что касается возмещения кредитов, то в пользу ПАО «Почта банк» с Ельниковой взыскано 685 605 рублей. Приговором суда АО «ОТП Банк», ООО «Русфинанс Банк» и ЗАО «Банк Русский Стандарт» получили право на удовлетворение гражданских исков по взысканию имущественного ущерба. Однако вопрос о размере пока не решён.