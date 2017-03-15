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Новым первым замглавы администрации Твери стал бывший мастер ТЭЦ-3

15 Марта 2017 10:17
Автор: TIA

Депутаты утвердили первого замглавы администрации Твери. Владимир Карпов будет курировать вопросы ЖКХ и энергетики. Он родился в Иванове, прошел путь от мастера до руководителя Калининской ТЭЦ-3. Затем работал в "Тверьэнергоремонте", возглавлял тверскую ТЭЦ-1.

В 2009 году работал в Санкт-Петербург, руководил энергетическими компаниями. У Владимира Карпова два высших образования, он награжден грамотами Министерства энергетики РФ и губернатора Тверской области. На заседании думы новый замглавы сказал, что займется повышением уровня работы теплоснабжающих компаний и будет работать исключительно в интересах жителей.

Депутаты спросили про прописку. Оказалось, что у Владимир Карпова две квартиры - в Твери и Питере.  Прописка у него питерская, но живет он в Твери. Первым делом на новой должности Карпов хочет наладить взаимодействие с "Тверской генерацией".

 

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Метки: владимир карпов админсирация Твери тверская генерация жкх
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Комментарии (11)

  • Leandr 
    Чтобы Карпов смог решить поставленную задачу ему понадобятся Горелов и Горохов. Может есть и другие специалисты, но они не проверенные и не пуганые, поэтому рисковано. Так что пора выпускать сидельцев, не могут же они годами отдуваться за кульбиты всяких мэров и пэров.
    15.03.2017 10:54
    0 | 2

    • Змейка 
      Leandr, при всем уважении, мне кажется, что тут Вы ошибаетесь) Я бы предложила другие кандидатуры для наведения порядка в энергетической сфере Твери)
      15.03.2017 10:58
      0 | 2

      • Leandr 
        Я же не против, предлагайте.
        15.03.2017 10:59
        0 | 1

        • Змейка 
          Грибков Андрей Михайлович, как вариант. Очень грамотный энергетик.
          15.03.2017 11:04
          0 | 1

          • Leandr 
            Я знал Ломакина Гарри Нколаевича, Девочкина и еще некоторых других. Наверное мне повезло, я с ними объехал все крупнейшие энергетические объекты области, а по итогам поездок присутствовал на совместных заседаниях энергетиков с руководителями городских и районных администраций. Так что у меня есть реальное представление о том, как снимают шкуру с живых людей и требуют с них деньги и выполнения законов. 
Но потом у меня связь с энергетикой оборвалась. А.М.Грибкова не знаю, поэтому целиком полагаюсь на ваш вкус.
            15.03.2017 11:15
            1 | 2

            • BARBAdos 
              это советские кадры, которые хорошо устроились при перестроечной теме и переходу в стадию дикого капитализма. Помнится Гарри Николаевич был в свое время самым крупным акционером Тверьэнерго, сосредоточив пакет более чем в 1%. Вполне допускаю, что это именно его шныри бегали перед проходными ТЭЦ, скупая акции по дешевке у работяг, когда им зарплату или вообще не платили, или платили консервами...
              15.03.2017 11:39
              0 | 0

          • BARBAdos 
            нужен не энергетик, нужен управленец, который порядок наведет. Зам главы не должен по котлам и теплотрассам лазить - он должен кадры набрать нужные, установить правила игры, а потом люлей давать за нарушение или неисполнение этих правил...
            15.03.2017 11:42
            0 | 0

  • Житель подземелья 
    Интересно, что ему такого пообещали если он согласился на такую расстрельную должность? Тем более человек вроде вполне себе адекватно осел в Питере, какого он в этом дурдоме под названием "Тверь" опять забыл? Если он реально работал в теплоэнергетическом комплексе, то он должен знать истинный порядок вещей, а сдается мне, что там все несколько хуже, чем представляется тем, кто не в теме.
    15.03.2017 11:00
    0 | 3

    • BARBAdos 
      уровень первого зама главы города все таки достаточно высок, чтобы от него отказываться. Тем более, что город ему хорошо знаком - он здесь бОльшую часть жизни прожил. 

В теплоснабжении банально надо просто порядок навести - настроить бизнес-процессы, разработать план модернизации и ремонта, принять его на городском и областном уровне и работать по нему, обеспечив контроль. Для руководства этим делом не обязательно нужен специалист в области теплоэнергетики, в первую очередь нужен спец в области управления и экономики. Карпов конечно опыт работы большой имеет на ТЭЦ, но здесь скорее не такой опыт нужен, а антикризисный, плюс нужны железные яйца и желательно связи наверху...

Думаю, что он не будет ключевой фигурой, Руденя ТГ под себя подмял и будет на этой теме свой рейтинг повышать...
      15.03.2017 11:33
      0 | 1

      • Змейка 
        BARBAdos, ++++++ !!!
        15.03.2017 11:44
        0 | 0

      • Житель подземелья 
        Навести порядок - дело, конечно, хорошее, но есть ощущение, что никто этим заниматься не будет. Щаз товарищей из ТГ демонстративно осудят, рейтинг Мудене поднимут, может пару-тройку километров труб переложат и все вернется на круги своя. Хотелось бы ошибаться, но увы, жизненный опыт - штука такая... И это еще сами ТЭЦ свой ресурс судя по всему особо не выработали, рвутся пока только трубы. Что будет, когда пойдет износ самих ТЭЦ, прогнозировать ой как не хочется...
        15.03.2017 11:59
        0 | 1
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