Новым первым замглавы администрации Твери стал бывший мастер ТЭЦ-3

Депутаты утвердили первого замглавы администрации Твери. Владимир Карпов будет курировать вопросы ЖКХ и энергетики. Он родился в Иванове, прошел путь от мастера до руководителя Калининской ТЭЦ-3. Затем работал в "Тверьэнергоремонте", возглавлял тверскую ТЭЦ-1.

Депутаты утвердили первого замглавы администрации Твери. Владимир Карпов будет курировать вопросы ЖКХ и энергетики. Он родился в Иванове, прошел путь от мастера до руководителя Калининской ТЭЦ-3. Затем работал в "Тверьэнергоремонте", возглавлял тверскую ТЭЦ-1.

В 2009 году работал в Санкт-Петербург, руководил энергетическими компаниями. У Владимира Карпова два высших образования, он награжден грамотами Министерства энергетики РФ и губернатора Тверской области. На заседании думы новый замглавы сказал, что займется повышением уровня работы теплоснабжающих компаний и будет работать исключительно в интересах жителей.

Депутаты спросили про прописку. Оказалось, что у Владимир Карпова две квартиры - в Твери и Питере. Прописка у него питерская, но живет он в Твери. Первым делом на новой должности Карпов хочет наладить взаимодействие с "Тверской генерацией".