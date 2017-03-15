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Прокуратура: «Тверская генерация» нарушила законодательство о теплоснабжении

15 Марта 2017 10:12
Автор: TIA

Прокуратура Заволжского района Твери выявила нарушения законодательства о теплоснабжении в ООО «Тверская генерация». Речь идет об отключении горячей воды и тепла сверх установленного норматива в 647 многоквартирных жилых домах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно п. 4 раздела 2 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

А также в соответствии с п. 14 раздела 6 приложения № 1 Правил допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течении 1 месяца; не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до + 12°С; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представление в ООО «Тверская генерация», которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении общества возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». «Тверская генерация» наказана штрафом в размере 90 000 рублей.

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Метки: тверская генерация нет горячей воды прорыв трубопровода нет тепла в твери многоквартирные дома без теплоснабжения
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Комментарии (2)

  • Leandr 
    На самом деле все прекрасно понимают, что  «Тверская генерация» - жертва обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), поэтому обвинения выглядят смешно. ТГ - это дитя административной системы, ее плоть от плоти. Вскармливали проблему отопления и Корзин, и Тимофеев, и Шевелев и многие другие. Это их совместный плод. 
У ТГ  не было даже малой толики финансово-технических и человеческих ресурсов для подготовки города к зиме. И даже если бы эти ресурсы были, то все равно заменить все гнилые трубы у нее не хватило бы времени. 
Выполнить объем работы, ответственность за который легла на ТГ, не смог бы никто.
Если так хочется найти и наказать виновных, то надо составить список всех, кто отвечает за город - глав, депутатов, чиновников городской и областной администраций (получится человек 200) и отправить на полгодика-годик туда, где используется тяжелый ручной труд, а их заработок направить на ремонт труб. Так будет честно и справедливо. Таким макаром можно убить сразу несколько зайцев - избавиться от казнокрадов, от пустобрехов и интриганов, ликвидировать городскую думу, которая оказалась не только бесполезной для решения почти любых проблем жизнеустройства города, но и источником многих системных проблем. Заодно бы нагрузка на бюджет сильно уменьшилась. Прокормить такую ораву жулья уже просто невозможно.
    15.03.2017 10:41
    0 | 7

  • Net. 
    Абсолютно правильный комментарий! Зрить надо в корень проблемы, очень четко озвучено! +++++
    15.03.2017 10:54
    0 | 2
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