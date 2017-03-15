Прокуратура: «Тверская генерация» нарушила законодательство о теплоснабжении

Прокуратура Заволжского района Твери выявила нарушения законодательства о теплоснабжении в ООО «Тверская генерация». Речь идет об отключении горячей воды и тепла сверх установленного норматива в 647 многоквартирных жилых домах.

Прокуратура Заволжского района Твери выявила нарушения законодательства о теплоснабжении в ООО «Тверская генерация». Речь идет об отключении горячей воды и тепла сверх установленного норматива в 647 многоквартирных жилых домах.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, согласно п. 4 раздела 2 приложения № 1 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 часов (суммарно) в течение 1 месяца, 4 часа единовременно, при аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

А также в соответствии с п. 14 раздела 6 приложения № 1 Правил допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течении 1 месяца; не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°С до + 12°С; не более 4 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°С до +10°С.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура района внесла представление в ООО «Тверская генерация», которое рассмотрено и удовлетворено.

Кроме того, в отношении общества возбуждено 18 дел об административных правонарушениях по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами». «Тверская генерация» наказана штрафом в размере 90 000 рублей.