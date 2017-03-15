В Твери прокуратура раскрыла фиктивный брак

Жительница Твери, гражданка РФ, вступила в брак с гражданином Республики Азербайджан. Как сообщает прокуратура Тверской области, вступающие в брак лица намерения создавать семью не имели.

Жительница Твери, гражданка РФ, вступила в брак с гражданином Республики Азербайджан. Как сообщает прокуратура Тверской области, вступающие в брак лица намерения создавать семью не имели. Единственный раз они виделись при регистрации брака, вместе никогда не проживали, совместного хозяйства не вели.

Целью регистрации брака было получение иностранным гражданином разрешение на временное проживание на территории РФ.

За регистрацию брака гражданка России получила материальное вознаграждение.

В целях расторжения фиктивного брака и устранения нарушений миграционного законодательства прокуратура направила в суд исковое заявление.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Ход расследования контролируется прокуратурой района.