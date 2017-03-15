tvernews.ru
15 марта Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери прокуратура раскрыла фиктивный брак

15 Марта 2017 09:48
Автор: TIA

Жительница Твери, гражданка РФ, вступила в брак с гражданином Республики Азербайджан. Как сообщает прокуратура Тверской области, вступающие в брак лица намерения создавать семью не имели. Единственный раз они виделись при регистрации брака, вместе никогда не проживали, совместного хозяйства не вели.

Целью регистрации брака было получение иностранным гражданином разрешение на временное проживание на территории РФ.

За регистрацию брака гражданка России получила материальное вознаграждение.

В целях расторжения фиктивного брака и устранения нарушений миграционного законодательства прокуратура направила в суд исковое заявление.

Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления «Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

Ход расследования контролируется прокуратурой района.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: фиктивный брак временное проживание на территории РФ нарушение миграционного законодательства
Смотрите также:
Комментарии (8)

  • Net. 
    Что там раскрывать? Сделали запрос в ЗАГСы на предмет регистрации брака между гражданками РФ и представителями других государств, провели проверку по факту совместного проживания и т.д.  Участковых подключить и ТАКИХ НЕБРАКОВ будет сотни, а не один. Раскрываемоемсть взлетит!
    15.03.2017 10:05
    0 | 4

    • MikeH 
      Полициям это не выгодно! У них же палочная система - один раз нараскрывают и потом должны будут каждый месяц столько раскрытий показывать.
      15.03.2017 10:27
      0 | 3

      • jazz-y 
        не просто "столько", а "столько минус несколько %", чтобы показатели по итогам года улучшались :)
        15.03.2017 11:45
        0 | 0

  • ksw 
    Будьте осторожнее!!! На очереди раскрытие внебрачных связей.
    15.03.2017 10:42
    0 | 6

    • horton 
      Начнут с какой-нибудь одной...)
      15.03.2017 10:47
      2 | 0

  • id1Ray 
    епт, да таких браков тысячи и тысячи
свидетелем был (не скажу в каком городе) к начальнику ПВС приходили из администрации города гражданство получать своим родственникам, так на них "женили" паспортисток и не по 1 разу, птому-что это был самый быстрый способ.
    15.03.2017 11:30
    0 | 1

  • Net. 
    Даже интересно стало: почём денег стоит паспорт и совесть испачкать?
    15.03.2017 11:40
    0 | 0

  • Йожик Малафей 
    новость года!
    15.03.2017 11:57
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
77

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
68

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

2017-03-14 21:02
36

Смотрите в зеркала!

2017-03-14 16:41
36

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100