С 1 по 10 мая РЖД обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 г.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающих лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.