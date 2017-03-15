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С 1 по 10 мая РЖД обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны

15 Марта 2017 09:13
Автор: TIA

В связи с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне РЖД предоставит инвалидам и участникам Великой Отечественной войны бесплатный проезд в купейных вагонах скорых, фирменных, пассажирских поездов и в вагонах с местами для сидения всех категорий поездов АО «ФПК» (курсирующих во внутрироссийском сообщении), а также в вагонах высокоскоростных поездов «Сапсан». Герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы смогут воспользоваться бизнес-классом поездов «Сапсан».

Акция будет действовать в период с 1 по 10 мая 2017 года без ограничения по количеству поездок.

С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один сопровождающий.

Оформить безденежный билет можно с 15 марта 2017 года в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу (удостоверение участника Великой Отечественной войны; удостоверение инвалида Великой Отечественной войны либо удостоверение о награждении медалью «За оборону Ленинграда»).

Для иностранных граждан оформление проездных документов производится по предъявлении удостоверения, выданного соответствующими органами бывшего СССР по форме, действовавшей на 1 января 1992 г.

Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов взиматься не будут. Также с участников и инвалидов ВОВ и их сопровождающих лиц не будет взиматься плата за сервисные услуги (в том числе постельные принадлежности и питание).

Акция проводится с целью подарить инвалидам и участникам Великой Отечественной войны возможность встретиться со своими фронтовыми друзьями, посетить памятные для них места, возложить цветы к могилам боевых товарищей.

 

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Метки: ржд 9 мая день победы бесплатный проезд ветеранам
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Комментарии (10)

  • sad 
    по уму - по совести, им надо бесплатно навсегда делать..
    15.03.2017 09:40
    0 | 10

    • kanav67 
      В любой цивилизованной стране , людям спасшим эту страну, дают максимальные льготы во всем. У нас же ЖКХ - 50% ( почему не бесплатно). Проезд по ж/д вообще беспредел. На содержание никому не нужного футбольного клуба Локомотив РЖТ тратит миллиарды рублей. Это вообще позорище. Нужно поклонится все участникам и инвалидам ВОВ в ноги, извиниться и предоставить максимальные льготы во всем. Смыть позор немедленно, тем более, что участников ВОВ осталось совсем мало.
      15.03.2017 10:26
      0 | 2

  • леха мамонтов 
    у власти совести  нет о чем вы
    15.03.2017 09:41
    0 | 7

    • sad 
      эх, их рейтинг наше все..
      15.03.2017 09:42
      0 | 0

  • BARBAwin 
    Участников и инвалидов ВОВ в России уже можно по пальцам одной руки перещитать
    15.03.2017 09:48
    0 | 6

  • Бертран 
    Никто не забыт- всем воздастся!
    15.03.2017 10:15
    4 | 1

  • bae99 
    Слов нет, одна цензура.
Подожду что скажет сержант, о заботе партии и правительства о ветеранах войны.

П.С. Да сержант, скудненько...
    15.03.2017 10:15
    0 | 0

  • Бертран 
    Так еще и не 9 мая.. Вот наступит и поздравим от всей души- с пафосом и лестью, подарки раздадим, парад, концерт на Красной площади.. всё включено.
Десять дней ездить бесплатно по стране, это совсем неплохой подарок- он практичный и полезный.
    15.03.2017 10:44
    3 | 0

    • bae99 
      Раз в год вспоминаете? 
На большее не способны? 
Или Сирия и ЛДНР важнее?

И еще вопрос: 
Почему СМП неохотно едет на вызов к ветеранам и пожилым людям? Сокращают время дожития, для экономии бюджета ПФРФ?
      15.03.2017 11:14
      0 | 1

  • Virtue_to_Vice 
    Аттракцион неслыханной щедрости, в 90 лет ни сил, ни здоровья по стране ездить уже нет.
    15.03.2017 11:06
    0 | 3
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