В Бельском, Сонковском, Пеновском и Оленинском районах Тверской области ограничили движения грузового транспорта

В соответствии с постановлением администрации Бельского района №23 от 3 марта 2017 года в период с 23 марта по 21 апреля 2017 года на территории данного муниципального образования будет введено временное ограничение движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с ограничением разрешенной максимальной массы транспортных средств:
- 12 тонн и выше на автодороге первого класса «Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово»
- 8 тонн и выше на автодорогах первого, второго и третьего классов с переходным типом покрытия.
В соответствии с постановлением администрации Сонковского района №20-па от 9 марта 2017 года в период с 30 марта по 18 апреля 2017 года на территории данного муниципального образования будет введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 8 тонн по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов.
В соответствии с распоряжением главы Пеновского района №26-р от 13.03.2017 года с 15 марта 2017 года на 20 календарных дней будет введено временное ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой 8 тонн и выше по следующим автодорогам:
«Соблаго – Середка»
«Бервенец – Ворошилово – Заборье»
«Ворошилово – Тивиково»
«Подъезд к п.Жукопа»
««Москва – Рига» – Пено – Хитино» – Заборье
Ранее в соответствии с постановлением администрации Оленинского района №116 от 6 марта 2017 года с 13 марта на территории данного муниципального образования было введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 12 тонн по следующим автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения:
«Подъезд к Оленино»
«Москва – Рига» – Молодой Туд
«Москва – Рига» – Большая Каденка
Сухуша – Никитино
Оленино – Пенский – Городок
Оленино – Воротьково – Белый
Оленино – Хлебники
«Москва – Рига» – Никулино
«Москва – Рига» – Кашино
Мирный – Высокое
Васьково – Тархово
Высокое – Гришино
Сидорово – Комиссарово
Мирный – Васьково
«Москва – Рига» – Ильенки
Гришино – Кулаковка
Воротьково – Аканиково
Комиссарово – Высокое
Оленино – Козинка
В Оленинском районе ограничения продлятся до 12 апреля 2017 года.
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