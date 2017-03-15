В Бельском, Сонковском, Пеновском и Оленинском районах Тверской области ограничили движения грузового транспорта

В соответствии с постановлением администрации Бельского района №23 от 3 марта 2017 года в период с 23 марта по 21 апреля 2017 года на территории данного муниципального образования будет введено временное ограничение движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с ограничением разрешенной максимальной массы транспортных средств.

В соответствии с постановлением администрации Бельского района №23 от 3 марта 2017 года в период с 23 марта по 21 апреля 2017 года на территории данного муниципального образования будет введено временное ограничение движения транспортных средств по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения с ограничением разрешенной максимальной массы транспортных средств:

- 12 тонн и выше на автодороге первого класса «Витязи – Духовщина – Белый – Нелидово»

- 8 тонн и выше на автодорогах первого, второго и третьего классов с переходным типом покрытия.

В соответствии с постановлением администрации Сонковского района №20-па от 9 марта 2017 года в период с 30 марта по 18 апреля 2017 года на территории данного муниципального образования будет введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 8 тонн по автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения второго и третьего классов.

В соответствии с распоряжением главы Пеновского района №26-р от 13.03.2017 года с 15 марта 2017 года на 20 календарных дней будет введено временное ограничение движения транспортных средств с разрешенной максимальной массой 8 тонн и выше по следующим автодорогам:

«Соблаго – Середка»

«Бервенец – Ворошилово – Заборье»

«Ворошилово – Тивиково»

«Подъезд к п.Жукопа»

««Москва – Рига» – Пено – Хитино» – Заборье

Ранее в соответствии с постановлением администрации Оленинского района №116 от 6 марта 2017 года с 13 марта на территории данного муниципального образования было введено временное ограничение движения транспортных средств с массой более 12 тонн по следующим автодорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения:

«Подъезд к Оленино»

«Москва – Рига» – Молодой Туд

«Москва – Рига» – Большая Каденка

Сухуша – Никитино

Оленино – Пенский – Городок

Оленино – Воротьково – Белый

Оленино – Хлебники

«Москва – Рига» – Никулино

«Москва – Рига» – Кашино

Мирный – Высокое

Васьково – Тархово

Высокое – Гришино

Сидорово – Комиссарово

Мирный – Васьково

«Москва – Рига» – Ильенки

Гришино – Кулаковка

Воротьково – Аканиково

Комиссарово – Высокое

Оленино – Козинка

В Оленинском районе ограничения продлятся до 12 апреля 2017 года.