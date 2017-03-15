«Тверьэнерго» активно борется с неучтенным потреблением электрической энергии

Тверские энергетики ПАО «МРСК Центра» продолжают борьбу с нарушениями, приводящими к недоучету потребляемой электрической энергии. С начала 2017 года на территории области было проведено 12 выездов, составлено 32 акта о неучтенном и бездоговорном потреблении электрической энергии. В частности, объем выявленного безучетного потребления составил 1,534 млн.кВтч. на сумму более 7 млн.рублей.

Тверские энергетики ПАО «МРСК Центра» продолжают борьбу с нарушениями, приводящими к недоучету потребляемой электрической энергии. С начала 2017 года на территории области было проведено 12 выездов, составлено 32 акта о неучтенном и бездоговорном потреблении электрической энергии. В частности, объем выявленного безучетного потребления составил 1,534 млн.кВтч. на сумму более 7 млн.рублей.

Бригады по учету электрической энергии регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят проверки приборов учета и выявляют факты хищения электрической энергии. Кроме того, в районах наибольших потерь электроэнергии проводятся рейды с привлечением дополнительного персонала.

В текущем году с целью установления причин большого объема потерь электроэнергии осуществлялись дополнительные выезды оперативно-выездной группы внутреннего аудита (ОВГ ВА) Тверьэнерго в Калининский, Вышневолоцкий и Максатихинский районы. В последнем из перечисленных муниципалитетов была проведена совместная проверка линии электропередачи с сотрудниками УМВД России по Тверской области. По результатам рейда был выявлен факт постороннего вмешательства в расчетный механизм прибора учёта (ПУ) индивидуального предпринимателя. Данный ПУ был изъят и направлен на экспертизу.

К сожалению, факты безучетного и бездоговорного потребления стали достаточно распространенным явлением. Одним из основных способов безучетного потребления является подключение нагрузки до прибора учета, что выявляется в процессе проверки измерительного комплекса. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета с целью искажения результатов производимых ими измерений.

Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Попытка самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу электроустановок может стать причиной аварии в энергосистеме и даже привести гибели правонарушителя.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» призывает потребителей обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию. Позвонив по телефону бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 (работает круглосуточно), всегда можно получить оперативные консультации по всем вопросам электроснабжения.