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«Тверьэнерго» активно борется с неучтенным потреблением электрической энергии

15 Марта 2017 09:12
Автор: TIA

Тверские энергетики ПАО «МРСК Центра» продолжают борьбу с нарушениями, приводящими к недоучету потребляемой электрической энергии. С начала 2017 года на территории области было проведено 12 выездов, составлено 32 акта о неучтенном и бездоговорном потреблении электрической энергии. В частности, объем выявленного безучетного потребления составил 1,534 млн.кВтч. на сумму более 7 млн.рублей.

Бригады по учету электрической энергии регулярно, включая выходные и праздничные дни, проводят проверки приборов учета и выявляют факты хищения электрической энергии. Кроме того, в районах наибольших потерь электроэнергии проводятся рейды с привлечением дополнительного персонала.

В текущем году с целью установления причин большого объема потерь электроэнергии осуществлялись дополнительные выезды оперативно-выездной группы внутреннего аудита (ОВГ ВА) Тверьэнерго в Калининский, Вышневолоцкий и Максатихинский районы. В последнем из перечисленных муниципалитетов была проведена совместная проверка линии электропередачи с сотрудниками УМВД России по Тверской области. По результатам рейда был выявлен факт постороннего вмешательства  в расчетный механизм прибора учёта (ПУ) индивидуального предпринимателя. Данный ПУ был изъят и направлен на экспертизу.

К сожалению, факты безучетного и бездоговорного потребления стали достаточно распространенным явлением. Одним из основных способов безучетного потребления является подключение нагрузки до прибора учета, что выявляется в процессе проверки измерительного комплекса. Также встречаются случаи вмешательства в работу приборов учета с целью искажения результатов производимых ими измерений.

Несанкционированное вмешательство в работу электрической сети увеличивает вероятность выхода из строя бытовых приборов, снижает качество электроснабжения потребителей. Попытка самовольного подключения к сетям, вмешательство в работу электроустановок  может стать причиной аварии в энергосистеме и даже привести гибели правонарушителя.

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Тверьэнерго» призывает потребителей обращать внимание на имеющиеся факты безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии и своевременно сообщать о них в электросетевую компанию. Позвонив по телефону бесплатной линии энергетиков 8-800-50-50-115 (работает круглосуточно), всегда можно получить оперативные консультации по всем вопросам электроснабжения.

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Метки: мрск тверьэнерго
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Комментарии (2)

  • BARBAwin 
    А почему прокуратура и Государственная жилищная инспекция не борется с не законным и завышенным выставлением счетов за ОДН ТверьАтомЭнергоСбытом?
В 2016 году в ГЖИ 708 раз жители Тверской области жаловались на «ТверьАтомЭнергоСбыт»!!!
А с 2017 года наглецы еще и пени начисляют на не законные начисления ОДН...
    15.03.2017 09:32
    0 | 6

  • pessimist 
    Расскажу я как на самом деле "«Тверьэнерго» активно борется с неучтенным потреблением электрической энергии". В г.Бологое живет некий гражданин О. Он не просто гражданин, а представитель известной народности (что во времен Пушкина кочевала по Бессарабии). И не просто представитель, а смотрящий за табором (а заодно и руководитель комиссии по дружбе народов в местной администрации). За неуплату свет ему отрезали.  Вы думаете он сидит без света? Не угадали. Сразу после отъезда бригады электриков он вместе со своими рабами бросил соплю (уже мимо всякого счетчика), и праздник жизни продолжился. дело все происходит в частном секторе, ЛЭП еще времена Хрущева помнют, а потребляет наш О. будь здоров. У местных честных потребителей напряжение сразу до 170 вольт проседает. Звонят честные в местные электросети, приезжает аварийка, сопли обрезает. Но буквально в течение 10 минут после ее отбытия вываливается бригада местных "электриков", и сопля водворяется на столбе. такой перфоманс повторяется примерно раз в неделю. Аборигены спрашивают аврийщиков: "Как же так? Нас за поврежденную пломбу и вы..ут, и высушат, а здесь такой беспредел". Аварийщики: "Начальство с вашим О. судиться не хочет, то ли друганы, то ли ссат просто. А наше дело отрезать". Вот такая борьба по факту, а не по отчету в СМИ. А аборигены - в основном пенсионеры, и связываться с "бароном" боятся. Может энерго-начальство регионального уровня вставит пистон местным электрикам, и последние вспомнят, что за хорошую зарплату надо еще и работать. Коммент написан по просьбе местных жителей.
    15.03.2017 11:48
    0 | 0
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