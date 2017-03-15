Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

14 марта санитарный вертолёт МЧС вылетал для оказания неотложной помощи 26-летней девушке, которая поступила в центральную районную больницу Западнодвинского района в тяжелом состоянии с диагнозом острый холецистит.

14 марта санитарный вертолёт МЧС вылетал для оказания неотложной помощи 26-летней девушке, которая поступила в центральную районную больницу Западнодвинского района в тяжелом состоянии с диагнозом острый холецистит.

В 11:17 экипаж вертолёта КА-32А МЧС вылетел из аэродрома Змеёво с бригадой врачей областной клинической больницы для оказания неотложной помощи. На месте было принято решение транспортировать девушку в Тверь. В 15:20 пациентку под надзором врачей доставили вертолётом в областную клиническую больницу.