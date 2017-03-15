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Санавиация МЧС доставила девушку с острым холециститом из Западнодвинского района в Тверь

14 Марта 2017 21:02
Автор: TIA

14 марта санитарный вертолёт МЧС вылетал для оказания неотложной помощи 26-летней девушке, которая поступила в центральную районную больницу Западнодвинского района в тяжелом состоянии с диагнозом острый холецистит.

В 11:17 экипаж вертолёта КА-32А МЧС вылетел из аэродрома Змеёво с бригадой врачей областной клинической больницы для оказания неотложной помощи. На месте было принято решение транспортировать девушку в Тверь. В 15:20 пациентку под надзором врачей доставили вертолётом в областную клиническую больницу.

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Метки: санавиация мчс тверская областная клиническая больница
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Комментарии (26)

  • Dobry кrtek 
    Да...В Западной Двине некому сделать банальную полостную операцию? Пусть холецистит уже с перитонитом, пусть, но ведь это не трансплантация сердца. Народный врач СССР В.М. Часовских, работая в участковой больнице один делал  резекцию желудка, и не только её. Эдак скоро и панариции с геморроем будут в ОКБ на вертолёте доставлять. Стыдоба-с...
    14.03.2017 21:27
    0 | 7

    • Бертран 
      Потому и происходит реформирование медицины- её модернизация и оптимизация. Есть планы по подготовке универсальных врачей, пора забыть деление по специальностям. И швец и жнец и на дуде игрец!
      14.03.2017 21:54
      3 | 3

      • Proletary 
        Бертран, гляньте медицинские электрические журналы там есть и подрывные новости. Похоже, реформа, сожрав отпущенные на нее деньги, на том и закончилась. Не будет повального выпуска ВОПов, не будет баллов на аттестацию, вернется интернатура и спецуха раз в 5 лет. И слава Богу! 
Прав был Пелевин - любые демократические преобразования в РФ приводят лишь к появлению в Лондоне очередной пачки мультимиллионеров.
        14.03.2017 22:17
        0 | 5

    • Proletary 
      Крот, ну на фига судить о событии по его изложениям в СМИ? Попробуем абстрагироваться от слов новости, добавив полутонов. Навскидку допустим, что к примеру:
- девушка на 30х недели беременности
- девушку лечили в районе не совсем от того, дело попало на контроль Синода
- девушка кого надо девушка
- девушка с пересаженным сердцем, и сейчас вовсю идет РТПХ
- авиаторам надо соляру списать
- сам продолжи, чай не тупой
В любом случае не надо всуе дух Макарыча поминать.
А если по делу - Зап. Двина - один из самых благополучных районов по медицине. Косяки бывают у каждого, но откровенное непотребство оттуда не прет. Что с лихвой компенсируется Торжком.
      14.03.2017 22:07
      0 | 1

      • Dobry кrtek 
        Девушка не может быть беременной. Соглашусь с тем, что, возможно, в ЗД больную лечили от "хондроза". Или гастрита.) А кто такой Синода? Из священного синода РПЦ можа чувак?
        14.03.2017 22:13
        1 | 0

        • Proletary 
          Все под ним ходим, вся власть от Бога, потому и Синод. Вы угадали.
А насчет беременности без дефлорации - это вопрос отдельный. Я бы описал технологию, но тогда нас опять заблокируют за расизм.
          14.03.2017 22:18
          0 | 1

          • Dobry кrtek 
            В ухо?) Тогда пострадает барабанная перепонка и наступит односторонняя глухота.
            14.03.2017 22:25
            0 | 0

            • Proletary 
              Я вообще то про непорочное зачатие, но мы уже на волоске от духовной близости с Клео.
-Взмахнул секирою палач
-Толпа кричит - давай, руби!
              14.03.2017 22:29
              0 | 1

  • Бертран 
    У нас Дмитрий Анатольевич серьёзно занемог, но вертолёт не вызывает, больничный не берет- работа превыше здоровья и самой смерти.
Вот такая преданность любимому делу!
    14.03.2017 22:26
    1 | 0

    • Proletary 
      Проснется - вызовет.
      14.03.2017 22:31
      0 | 2

    • Dobry кrtek 
      Вот такая проданность...)
      14.03.2017 22:32
      0 | 0

    • hell 
      Бертран, реально- в отпуск! заманали Ваши бредни, дайте отдохнуть...
      14.03.2017 22:34
      0 | 2

      • Бертран 
        Коли пришли сюда, так получите политпросвещение и урок любви к Родине.
Отдыхать, это к телевизору, там сейчас кино крутят с Безруковым.
        14.03.2017 22:39
        1 | 2

        • Proletary 
          Фига ты Цицерон! Я под телевизор даже бухать не могу.
          14.03.2017 22:47
          0 | 3

          • horton 
            Пролетарий, хороший у Вас какой стимул, если что...)
            14.03.2017 22:49
            0 | 2

            • Proletary 
              Ну да, если водка мешает работе...
Если клип раньше видели, можно с 20 минуты.
              Прикрепленные видео:
              про телевизор
              14.03.2017 23:14
              0 | 1

              • Бертран 
                Всё просмотрел. Скажу кратко- впечатляет профессинализм авторов. Такое кино можно сделать только в России, только в условиях нашей действительности могут рождаться такие самородки.
Голливуд отдыхает- спасибо Путину!
                14.03.2017 23:51
                0 | 1

      • horton 
        Hell, какой такой отпуск? пусть бредит дальше. Вам не интересно - не читайте )))
        14.03.2017 22:40
        0 | 2

      • Dobry кrtek 
        Для Хел. Понятие "бредни" у каждого своё, любезная. Вот Вы точно не скрижали ваяете, согласитесь.
        14.03.2017 22:41
        0 | 0

        • Proletary 
          А не факт. Если hell - это не преисподняя, а сорт пива, то транскрибировать следует как "хиль".
          14.03.2017 22:49
          0 | 0

          • horton 
            Фантазеры! Хелл - это Леночка )))
            14.03.2017 22:50
            0 | 0

            • Бертран 
              Исполать вам, добры молодцы! От Аниски Булдыгиной - большой привет.
              14.03.2017 22:52
              0 | 0

            • Dobry кrtek 
              Слабоумных в домах для психохроников, до самой их кончины от нейролептиков и пролежней, называют в уменьшительно-ласкательном стиле. Леночка, Манечка, Ниночка, Ванюша...
              14.03.2017 22:55
              0 | 0

            • Proletary 
              Двойное "л" только в слове аллюминий. Меня когда в комсомол принимали, заставляли запомнить, сколько орденов у ВЛКСМ и как пишется слово апелляция. До сих пор не помню ни первого, ни второго.
Сейчас Крот прибежит и расскажет про проверочное слово на Ф.
              14.03.2017 22:57
              0 | 0

              • horton 
                Некоторые пишут еще двойное "л" в слове "каваллер" )))
                14.03.2017 23:12
                0 | 0

                • Proletary 
                  Есть в лексиконе бригадиров мантажных бригад еще прекрасное русское слово "троссик".
                  15.03.2017 00:14
                  0 | 0
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