В 2017 году в летних лагерях Тверской области отдохнут более 120 тысяч школьников

В Тверской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. 14 марта на заседании правительства региона распределили субсидии муниципальным образованиям на организацию каникулярного отдыха детей в 2017 году.

В Тверской области началась подготовка к летней оздоровительной кампании. 14 марта на заседании правительства региона распределили субсидии муниципальным образованиям на организацию каникулярного отдыха детей в 2017 году.

Общий объем финансирования - почти 122 млн рублей, из которых более 92 млн рублей – средства областного бюджета. Всего отдыхом на каникулах будут охвачены 121 тысяча школьников. На заседании распределили 83,4 млн рублей, оставшиеся 9,3 млн направят на ремонт загородных лагерей.