Аграрии Тверской области получат почти 150 млн рублей на развитие льноводства и зерноводства

На поддержку растениеводства в 2017 году предусмотрено 147,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Эта мера предполагает выделение субсидий сельхозпроизводителям на каждый гектар выращиваемых культур.

На поддержку растениеводства в 2017 году предусмотрено 147,7 млн рублей из федерального и регионального бюджетов, сообщает пресс-служба правительства Тверской области. Эта мера предполагает выделение субсидий сельхозпроизводителям на каждый гектар выращиваемых культур.

При распределении этих средств предпочтение должно отдаваться приоритетным направлениям в сфере АПК, убежден губернатор Игорь Руденя - льноводства и зерноводства. Министерству сельского хозяйства поручено доработать проект по распределению федеральных и региональных средств на оказание несвязанной поддержки и заложить средства на развитие заявленных направлений.

Эти стимулирующие меры нацелены, в том числе на увеличение вводимых в оборот сельхозземель. В этом году планируется расширить посевные площади зерновых культур на 20 тыс. га. В 2016 году общая площадь ярового сева в Тверской области составила 153,9 тыс. га, что на 1,5 тыс. га больше, чем в предыдущем.