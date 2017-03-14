Тверичанин Роман Бобиков взял "бронзу" Кубка Европы по дзюдо

Тверичанин Роман Бобиков занял третье место на Кубке Европы по дзюдо в Швейцарии. Его бронзовая медаль стала единственной российской наградой на соревнованиях.

Тверичанин Роман Бобиков занял третье место на Кубке Европы по дзюдо в Швейцарии. Его бронзовая медаль стала единственной российской наградой на соревнованиях.

Кубок Европы по дзюдо проходил в Цюрихе 11-12 марта, в нём приняли участие 226 спортсменов из 28 стран, в том числе четверо россиян. Роман Бобиков стал третьим в категории +100, первую и вторую ступеньки пьедестала заняли представители Италии Андрес Фелипе Морено и Клаудио Пеполи.