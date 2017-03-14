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В 2017 году Тверская область закупит 39 школьных автобусов для сельских детей

14 Марта 2017 18:18
Автор: TIA

В 2017 году муниципалитеты Тверской области получат 39 новых школьных автобусов, сообщает пресс-служба правительства региона. На эти цели направят 68,7 млн рублей из областного бюджета.

Новая техника заменит старый транспорт, который эксплуатировался более 10 лет. Выработавшие срок машины в свою очередь, могут быть переданы в муниципалитет на безвозмездной основе и использоваться в других целях. По словам губернатора Игоря Рудени, Тверская область готова участвовать в программе по обмену школьной техники старше 10 лет на новые машины: такой проект обсуждается в федеральном министерстве промышленности и торговли.

На заседании правительства Тверской области 14 марта распределили субсидии муниципалитетам на подвоз сельских школьников к месту учебы. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 50 млн рублей, а всего на эти цели с учетом местных вложений пойдёт 203,6 млн рублей. Финансовую поддержку региона получат 36 муниципальных образований.

Ежедневно в Тверской области автобусы перевозят до сельских школ почти 11200 учеников из 36 муниципальных образований - это больше половины детей, проживающих на селе. За день 390 школьных автобусов проезжают более 28 тысяч километров. В 2016 году парк пополнился 47 новыми единицами транспорта: 34 приобретены на средства областного бюджета, 10 — федерального, три - за счет компании «Транснефть».

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Метки: правительство тверской области школьные автобусы сельские школы
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