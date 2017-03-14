Более 328 млн рублей в 2017 году направят на благоустройство дворов, общественных мест и парковых зон в Тверской области

Повышение комфорта городской среды стало центральной темой обсуждения на заседании Правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Повышение комфорта городской среды стало центральной темой обсуждения на заседании Правительства региона, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

По национальному проекту «Формирование комфортной городской среды», который разработан по инициативе Президента РФ Владимира Путина, Тверской области из федерального бюджета выделено более 246 млн рублей. Деньги направят на улучшение инфраструктуры в Твери и монопрофильных городских поселениях, которые будут определены по результатам конкурса.

- Важно активно привлекать жителей не только к обсуждению, но и к реализации программы. Люди, которые примут участие в благоустройстве своего города или посёлка, в дальнейшем будут сами следить за тем, чтобы во дворах и парках был порядок, — считает глава региона.

На благоустройство дворов и общественных мест предназначено 239 млн рублей федеральной поддержки. С учётом софинансирования из бюджета Тверской области общий объём средств по этому направлению составляет порядка 318 млн рублей.

На заседании утвержден минимальный перечень работ: ремонт проездов, монтаж системы освещения, установка новых урн и скамеек. Обязательное условие — создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. В числе дополнительных работ, которые могут быть осуществлены при софинансировании со стороны граждан — озеленение, обустройство детских и спортивных площадок, парковок.

Ещё около 7,4 млн рублей из федерального и около 2,5 млн рублей из областного бюджетов будет направлено на создание парков и скверов в городах, где проживают до 250 тысяч человек, сообщает правительство Тверской области