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Банк УРАЛСИБ упрощает условия получения ипотечного кредита

Банк УРАЛСИБ упрощает условия получения ипотечного кредита - ТИА
14 Марта 2017 16:48
Автор: TIA

ПАО «Банк УРАЛСИБ» смягчает требования к клиентам ипотечного кредитования. Теперь кредит могут получить заемщики с трехмесячным трудовым стажем на последнем месте работы (ранее не менее шести месяцев), также отменено требование наличия регистрации в регионе присутствия Банка.

Ранее Банк ввел условия, по которым ипотеку можно оформить по двум документам, предоставив на рассмотрение в Банк паспорт гражданина РФ и один из следующих документов на выбор: водительское удостоверение, заграничный паспорт, ИНН, страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС), процентная ставка при этом не увеличивается.

Также Банк упростил требования к документам, подтверждающим доходы заемщика: для подтверждения доходов достаточно предоставить справку о доходах по форме Банка УРАЛСИБ либо по форме любого другого банка Российской Федерации, либо выписку со своего зарплатного счета в любом банке.
Процентные ставки по ипотеке в УРАЛСИБе начинаются от 11,25%*

Банком предлагается ряд собственных ипотечных программ и акций, в рамках которых действуют специальные условия для заёмщиков с положительной кредитной историей и зарплатных клиентов, а также сотрудников бюджетных организаций.

Выбор жилья в регионах также обширный – всего банком аккредитовано 796 застройщиков и 2388 объектов жилья по всей России.

Справка:

Банк УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг.

Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «В» Fitch Ratings, «B-»  Standard&Poor’s и «Caa1» Moody’s Investors Service.

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 февраля 2017 года насчитывает: 6 филиалов, 276 точек продаж, 1 509 банкоматов, 525 платежных терминалов и 22 981 POS-терминал.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для 100 банков-партнеров, которая насчитывает более 5 000 банкоматов на всей территории РФ.

* Требования к заемщику: Гражданство РФ и регистрация в регионе, где действует офис банка УРАЛСИБ. Минимальный возраст 18 лет. Максимальный возраст на момент окончания срока кредита 65 лет. Стаж на последнем месте работы от 3 месяцев, организация-работодатель существует более 12 месяцев. Первоначальный взнос от 10% от стоимости недвижимости. Размер кредита: от 300 тыс. до 50 млн руб. (итоговый максимальный размер кредита зависит от платежеспособности клиента) .

Срок кредита от 3 до 25 лет. Обеспечение: Залог приобретаемой недвижимости. Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от размера первоначального взноса (указан в процентах от стоимости приобретаемой недвижимости). При определении размера процентной ставки по кредиту нижняя граница диапазона по первоначальному взносу включается в него, верхняя – исключается. (Текущее значение коэффициента Кредит/Залог 6, 7 от 0,5 до 0,2 - 11,90%; от 0,8 до 0,5 - 12,25%).

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г.

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Метки: банк уралсиб ипотека ипотечное кредитование
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