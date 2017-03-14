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"ТверьАтомЭнергоСбыту" предложили "трясти" должников вместо повышения тарифа

14 Марта 2017 16:06
Автор: TIA

О ситуации с  "ТверьАтомЭнергоСбытом" губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в интервью ИТАР-ТАСС.  Напомни, что компания заявила, что долг потребителей Тверской области за электроэнергию составляет около 4 млрд рублей, в том числе долг сетевых компаний — 1,1 млрд рублей, предприятий ЖКХ — более 600 млн рублей, управляющих компаний — более 300 млн рублей.

Игорь Руденя прокомментировал информацию о долгах "ТверьАтомЭнергоСбытом". Он сказал, что должна не Тверская область, а конкретные потребители, которые находятся на территории региона.

- Тут уместнее задать вопрос компании: как она ведет учет и обслуживание своих клиентов и почему допустила образование таких задолженностей?

Тарифная политика, проводимая в регионе, позволяла поставщику электроэнергии получать необходимые доходы. Но компания поступила неоднозначно: она вместо того, чтобы собирать с неплательщиков недополученные средства, увеличивала тариф на электроэнергию и грузила все недоплаты на плечи добросовестных клиентов. Получалось так, что долги неплательщиков гасились за счет других потребителей.

В этой связи хотелось бы посоветовать "ТверьАтомЭнергоСбыту" более качественно работать с теми потребителями, которые у них есть. Как менеджеры, которые там работают, допустили, что у них годами накапливалась задолженность и что делали для ее погашения? Если "ТверьАтомЭнергоСбыту" кто-то не платит за электричество, то на неплательщика всегда можно подать в суд, где можно предъявить показания приборов учета.

Для себя мы решили так: в области мы больше не будем бездумно увеличивать тарифы. Любое увеличение тарифа должно быть экономически обосновано. Добросовестные граждане и юридические лица не должны своими платежами перекрывать чужие долги. Поэтому компания и объявила о долгах — просто потому, что Региональная энергетическая комиссия не дала добро на очередное повышение тарифов.

Мы изучили историю тарифов в области. Несколько лет назад тариф на электроэнергию вырос сразу на 30%, и я думаю, что население Тверской области было не в восторге от такого повышения. Но что это дало? Аварии на электросетях региона по-прежнему случаются, на провода во время погодных катаклизмов падают деревья и населенные пункты остаются без электроснабжения на долгое время.

Есть вопросы и к кадровой оптимизации в самой компании — она проведена некачественно: было сокращено значительное число линейного персонала, при этом все топ-менеджеры остались на своих позициях.

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Метки: "ТверьАтомЭнергосбыт" игорь руденя интервью губернатора Тверской области
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Комментарии (7)

  • hell 
    Почему не борются с неплательщиками сами? Да потому что им помогли скинуть все на УК. Сейчас, пойдут они искать воров электроэнергии, на то есть ОДН, которые также не нужно трясти с каждого неплательщика, достаточно просто разом тряхнуть УК. А вот Ук в свою очередь бегает по судам и трясет неплательщиков, чем облегчает жизнь и финансовое положение поставщика услуги, в данном случае АтомЭнергоСбыт...
    14.03.2017 16:42
    0 | 3

    • jazz-y 
      (прикол в том, что УК не знают, кто неплательщик, а кто нет - все данные по платежам у поставщика :)
      14.03.2017 16:55
      0 | 1

      • hell 
        Да ладно, а как же ОДН, которые выставляются точно в срок УК? Никогда поставщик не пойдет вычислять, например воров, подключившихся к подъезду, или соседу, потому что есть ОДН, - решение всех потерь и финансовых проблем...
        14.03.2017 16:59
        0 | 1

        • jazz-y 
          ОДН к долгам никогда не имел никакого отношения. Поставщик считает фактическую разницу между объемом который потребил дом и объемом который заявили жильцы и выставляет разницу УК к оплате. Данные о фактической оплате жильцов (в случае прямых расчетов) остаются у поставщика, УК они сообщают только заявленные жильцами объемы потребления.
          14.03.2017 17:01
          0 | 2

  • Житель подземелья 
    Муденя как всегда жжот, любой энергосбыт есть тупо прослойка для собирания бабла с потребителей и никаких услуг по электроснабжению он, в общем-то, не оказывает. Насчет долгов: долги сетевиков - это очень старая песня, еще со времен войны Тверьэнерго со всеми и вся вокруг (сейчас не владею ситуацией); ЖКХ - это по большей частью МУПы, районные и прочие, которые таки (сюрприз!) обычно принадлежат муниципалитету (то есть в данном случае можно как раз говорить о долгах именно области); про УК сказать толком ничего не могу, судя по скорости их исчезновения и появления новых с теми же лицами во главе есть ощущение, шо бабло таки тупо пилят.
    14.03.2017 17:21
    0 | 2

    • jazz-y 
      Формально, именно они и оказывают услугу энергоснабжения. Сбыт электроэнергии - часть тарифа, в которую всеми неправдами традиционно пытаются впихнуть убытки от деятельности возникающие в том числе и за счет долгов потребителей. Собственно, через сбытовые организации прокручиваются все деньги перед тем как попасть к сетевикам (т.е. их долги тут в общем-то не причем).
      14.03.2017 17:32
      0 | 2

      • Житель подземелья 
        Формально - да, договор заключается именно с ними (хотя раньше можно было заключить договор с сетевиками на передачу электроэнергии, сейчас не в курсе). Но чисто по факту - это голый посредник, берущий за свои услуги копеечку.
        14.03.2017 17:46
        0 | 1
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