"ТверьАтомЭнергоСбыту" предложили "трясти" должников вместо повышения тарифа

О ситуации с "ТверьАтомЭнергоСбытом" губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в интервью ИТАР-ТАСС. Напомни, что компания заявила, что долг потребителей Тверской области за электроэнергию составляет около 4 млрд рублей, в том числе долг сетевых компаний — 1,1 млрд рублей, предприятий ЖКХ — более 600 млн рублей, управляющих компаний — более 300 млн рублей.

О ситуации с "ТверьАтомЭнергоСбытом" губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал в интервью ИТАР-ТАСС. Напомни, что компания заявила, что долг потребителей Тверской области за электроэнергию составляет около 4 млрд рублей, в том числе долг сетевых компаний — 1,1 млрд рублей, предприятий ЖКХ — более 600 млн рублей, управляющих компаний — более 300 млн рублей.

Игорь Руденя прокомментировал информацию о долгах "ТверьАтомЭнергоСбытом". Он сказал, что должна не Тверская область, а конкретные потребители, которые находятся на территории региона.

- Тут уместнее задать вопрос компании: как она ведет учет и обслуживание своих клиентов и почему допустила образование таких задолженностей?

Тарифная политика, проводимая в регионе, позволяла поставщику электроэнергии получать необходимые доходы. Но компания поступила неоднозначно: она вместо того, чтобы собирать с неплательщиков недополученные средства, увеличивала тариф на электроэнергию и грузила все недоплаты на плечи добросовестных клиентов. Получалось так, что долги неплательщиков гасились за счет других потребителей.

В этой связи хотелось бы посоветовать "ТверьАтомЭнергоСбыту" более качественно работать с теми потребителями, которые у них есть. Как менеджеры, которые там работают, допустили, что у них годами накапливалась задолженность и что делали для ее погашения? Если "ТверьАтомЭнергоСбыту" кто-то не платит за электричество, то на неплательщика всегда можно подать в суд, где можно предъявить показания приборов учета.

Для себя мы решили так: в области мы больше не будем бездумно увеличивать тарифы. Любое увеличение тарифа должно быть экономически обосновано. Добросовестные граждане и юридические лица не должны своими платежами перекрывать чужие долги. Поэтому компания и объявила о долгах — просто потому, что Региональная энергетическая комиссия не дала добро на очередное повышение тарифов.

Мы изучили историю тарифов в области. Несколько лет назад тариф на электроэнергию вырос сразу на 30%, и я думаю, что население Тверской области было не в восторге от такого повышения. Но что это дало? Аварии на электросетях региона по-прежнему случаются, на провода во время погодных катаклизмов падают деревья и населенные пункты остаются без электроснабжения на долгое время.

Есть вопросы и к кадровой оптимизации в самой компании — она проведена некачественно: было сокращено значительное число линейного персонала, при этом все топ-менеджеры остались на своих позициях.