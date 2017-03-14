В подземных переходах железнодорожного вокзала Твери появятся баннеры с достопримечательностями региона

На железнодорожном вокзала Твери оборудуют туристический информационный центр, а в подземных переходах разместят широкоформатные баннеры с изображением достопримечательностей региона.

На железнодорожном вокзала Твери оборудуют туристический информационный центр, а в подземных переходах разместят широкоформатные баннеры с изображением достопримечательностей региона. Вопрос их установки обсудили на совещании по развитию привокзальной площади в Твери, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Для этого принято решение разместить в двух подземных переходах вокзала широкоформатные световые панели с изображением видовых мест области. По проекту баннеры будут выполнены из алюминиевого профиля, оснащены антивандальной защитой, дополнительной подсветкой. Всего в двух переходах планируется разместить около 30 таких постеров, которые периодически будут заменяться.

Идею поддержали присутствовавшие на совещании представители ОАО «РЖД», предложив дополнить изображения красот Верхневолжья информацией об истории края.

- Мы уделяем оформлению и развитию привокзальной площади повышенное внимание. Площадь – это ворота не только в город Тверь, но и в Тверскую область в целом. Первое впечатление у наших гостей должно быть только положительным, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется также оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области.

В настоящее время рассматриваются варианты размещения объекта – это будет площадка у пригородных касс или же в здании вокзала. На совещании прозвучало предложение предусмотреть в данном павильоне место для продажи сувениров, подзарядки телефонов туристов. Планируется, что одновременно информационный центр сможет принимать группы до 10 туристов, сообщает правительство Тверской области