tvernews.ru
14 марта Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В подземных переходах железнодорожного вокзала Твери появятся баннеры с достопримечательностями региона

В подземных переходах железнодорожного вокзала Твери появятся баннеры с достопримечательностями региона - ТИА
14 Марта 2017 14:52
Автор: TIA

На железнодорожном вокзала Твери оборудуют туристический информационный центр, а в подземных переходах разместят широкоформатные баннеры с изображением достопримечательностей региона. Вопрос их установки обсудили на совещании по развитию привокзальной площади в Твери, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Для этого принято решение разместить в двух подземных переходах вокзала широкоформатные световые панели с изображением видовых мест области. По проекту баннеры будут выполнены из алюминиевого профиля, оснащены антивандальной защитой, дополнительной подсветкой. Всего в двух переходах планируется разместить около 30 таких постеров, которые периодически будут заменяться.

Идею поддержали присутствовавшие на совещании представители ОАО «РЖД», предложив дополнить изображения красот Верхневолжья информацией об истории края.

- Мы уделяем оформлению и развитию привокзальной площади повышенное внимание. Площадь – это ворота не только в город Тверь, но и в Тверскую область в целом. Первое впечатление у наших гостей должно быть только положительным, - сказал губернатор Игорь Руденя.

Для удобства гостей региона на территории вокзала планируется также оборудовать туристический информационный центр, где можно будет получить необходимую информацию о достопримечательностях, местах размещения, объектах культуры и отдыха в Твери и области.

В настоящее время рассматриваются варианты размещения объекта – это будет площадка у пригородных касс или же в здании вокзала. На совещании прозвучало предложение предусмотреть в данном павильоне место для продажи сувениров, подзарядки телефонов туристов. Планируется, что одновременно информационный центр сможет принимать группы до 10 туристов, сообщает правительство Тверской области

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: железнодорожный вокзал тверь туристический информационный центр в Твери
Смотрите также:
Комментарии (30)

  • hell 
    Убитые дороги города и области на баннеры, сгоревшую больничку, умирающее здание речного и статистику аварийности от ТГ...
    14.03.2017 15:11
    0 | 15

    • antiER 
      Здание речного на выходе в город уже висит, и Вы знаете, очень красиво смотрится)
      14.03.2017 15:18
      0 | 1

      • hell 
        Скоро на картинках-фотках и в памяти только и останется...
        14.03.2017 15:23
        0 | 8

  • 1234443344244 (http://vk.com/id1250736) 
    С котлеткой...
    14.03.2017 15:12
    0 | 4

    • hell 
      Обязательно, как я могла забыть про Пожарские...)
      14.03.2017 15:21
      0 | 2

  • antiER 
    В старом переходе долго не провисят)
На фига нужен этот информационный центр нужен. Сейчас вся информация почти у каждого в кармане. Кто специально едет в Тверь и так подготовиться. Сувениры и так продаются, телефоны тоже на вокзале можно подзарядить. Вообщем Руденя всё больше разочаровывает-балабол и всё.
P.S. Так кто же эти загадочные представители РЖД?
    14.03.2017 15:15
    0 | 9

  • bae99 
    Как с "художниками" бороться будут?
    14.03.2017 15:21
    0 | 2

  • kudimov 
    "Первое впечатление у наших гостей должно быть только положительным, - сказал губернатор Игорь Руденя"..... А дальше - как пойдет....
    14.03.2017 15:23
    0 | 12

  • Proletary 
    Также на совещании прикуривали от 100-баксовых купюр. А вообще прикольно было бы на этот креатив посмотреть. Я не был в морге лепрозория, но подозреваю что дизайнер подземного перехода на ЖД вокзал именно оттуда заимствовал цветовые и световые решения. На этом фоне разместить достопримечательности Твери и ТО: Речвокзал, Морозовский городок, Торговые ряды Волочка. Панк нот дед!
    14.03.2017 15:33
    0 | 10

    • horton 
      Редкий гость дойдет до середины перехода... Удовольствие для бесстрашных )))
      14.03.2017 16:05
      0 | 4

  • kudimov 
    Бастилия тоже достопримечательность.
Сегодня у Бастилии стоял на светофоре, посмотрел на нее другими глазами, применительно к будущему зданию Суда. Она огромная!... Куда Суду такая махина, сотнями одновременно будут судить что ль? Ее формат - ТРЦ.
    14.03.2017 15:47
    0 | 6

  • BARBAdos 
    Масштаб проблем у нашего губера просто зашкаливает...
    14.03.2017 15:59
    0 | 4

  • Бертран 
    В Твери мало патриотов своей малой Родины, как с таким народом строить будущее которое прописано в нашей программе? Как из кризиса выходить, коли нет взаимопонимания и согласия, как страну спасать?
Порой ваши комментарии делают невыносимо больно- жестокие вы и неблагодарные, господа.
    14.03.2017 16:08
    5 | 3

    • BARBAdos 
      мож вы свалите туда, где народ добрый и благодарный и там будете программу свою выполнять? И все тогда будут довольны...
      14.03.2017 16:12
      0 | 3

    • Житель подземелья 
      Программу огласите. С вашей программы 2002 года выпуска народ до сих пор ржет, сквозь слезы, правда....
А по поводу новости: материться здесь нельзя, а ничего культурного в голову не лезет....
      14.03.2017 16:14
      0 | 7

    • abeltv 
      Вот и предлагаю Бертрану на свою родину ехать и здесь не засорять СПАМом и всякой откровенной чушью любую новость и обсуждение!
      14.03.2017 16:58
      1 | 1

    • Nabludatel 
      Ну что ж, Бертран! Наконец-то до вас дошло, что народ с вами не един и пора вам уходить!!!
      14.03.2017 17:24
      0 | 0

    • peshehod 
      Работал Бертран патриотом,
он Родину сильно любил.
Лишь пукнет начальник - и вот вам,
весь смысл пердежа разъяснил.

При этом он был мазохистом,
он ТИА частенько читал
и разумом девственно чистым
от выпадов вражьих страдал.

"Ох, мало в Твери патриотов
своей малой Родины, блин!
Ну как с этим подлым народом 
не впасть тут в хронический сплин?!

Мне больно от ваших комментов - 
жестокие вы, господа!
Пишите ещё, инсургенты,
чтоб было мне больно всегда!"
      14.03.2017 18:31
      0 | 0

  • Nyuta 
    И про туалеты нормальные незабудьте
    14.03.2017 16:15
    0 | 4

  • Leandr 
    Руденя, видно, сильно прижал чиновников, - настойчиво требовал, чтоб они выдали ему идею чего-нибудь туристического на вокзале. Наверное давил, давил, давил... и те с перепугу придумали. Но для чего нужен этот центр придумать не смогли. Только сегодня обсуждали сити-центр, там тоже шла речь о том, что цель строительства отсутствует. Это наверное Бабичев дает такие советы.
Я точно также как и другие, кто написал выше, считаю, что телефоны заряжать можно в поездах и на вокзале, всякую фигню на память купить можно где угодно, просто посидеть и полистать путеводитель можно на вокзале, можно в поезде, пока едешь, или дома - до того как поехал. А  больше всего вызвало недоумение ограничение количества запускаемых туристов десятью человеками. Прекрасно, - пока первые десять будут будут листать путеводители  под крышей в тепле инфоцентра остальные пролистают их стоя на улице. Бред. 
В целом же стратегия понятна - сейчас один инфоцентр впихнут на площадь, а потом еще несколько штук. И снова встанет вопрос - зачем ломали ларьки и павильоны? Достаточно было вывески поменять, вместо "Шаварма" написать "Туристический информационный центр".
    14.03.2017 16:32
    0 | 2

  • Virtue_to_Vice 
    Туристические информационные центры есть на многих крупных вокзалах в регионах, что в этом плохого? Повесят фотки в переходе - чем вы недовольны?
    14.03.2017 16:39
    0 | 0

    • Житель подземелья 
      Мммм..... Наверное, тем, что это все же ИБД (имитация бурной деятельности) нежели реальные шаги для привлечения туристов? Не? Не проще для начала заняться инфраструктурой для туристов, а уже потом начать пиар-компанию?
      14.03.2017 16:47
      0 | 4

      • buch 
        Какие туристы?!  Смотрите дальше и ширше, - там к осени повесят агитки Единой России и её Всё. 
Так что эти банеры пройдут по двойной смете. )))
        14.03.2017 16:57
        0 | 4

    • Leandr 
      Какие у них функции, штат, какова их польза для туризма? Как, на основании каких расчетов и каких исходных данных делаются обоснования необходимости строительства инфоцентров? Во сколько этот центр будет обходиться бюджету?
Virtue_to_Vice, тут критикуют идеи чиновников, потому что они ничем не обоснованы и поэтому не вызывают ничего кроме смеха. Чё-та такое декларативно заявляют, а начинаешь вдумываться, и оказывается галимая туфта.
      14.03.2017 16:49
      0 | 0

    • abeltv 
      Недовольны не тем, что фото повесят - да пусть себе висят, всё равно их там и видно то не будет. Другое дело, это разве уровень губернатора о картинках говорить с представителями от РЖД?! Что других проблем нет?
Что все путепроводы через ж/д всех устраивают в Твери - о их реконструкции надо не просто говорить, а конкретно решать, причём не сегодня, а вчера.
А Руденя со своими (точнее со старыми идеями бывшего губернатора Зеленина) всё пытается как-то насильно облагородить Тверь, а вот большинство жителей нашего города всё сопротивляются, никак не понимая зачем в Твери ещё такие две большие и НИКОМУ, кроме Рудени не нужные стройки?!
Лучше бы решал проблемы города и области, хотя фактически в городе должен быть мэр, а не одно название (да и то двухголовое), который  будет решать все вопросы в городе!
В город заехать страшно - можно не выехать - яма по канаве и колдобиной погоняет... А они всякую ерунду показывают как знаковое решение...
      14.03.2017 17:06
      1 | 3

      • 100 % 
        Абсолютно согласна. Когда Губернатор решает, какие баннеры (пусть и аллюминевые) повесить в переходе подземки - это даже не "ручное управление". Владелец небоскреба часто интересуется, из какого материала прутья в венике у дворника - ивовые или ольховые... а может - березовые?  Неизвестно??? Срочно создает круглый стол по теме "пруток прутку рознь"
Пыль в глаза...
Все больше склоняюсь к мысли, что задача перед ним поставлена четкая - говори много, делай мало, и будет тебе "федеральное счастье".
пы.сы.
Сиротинушки мы. Бедолаги. Не видать нашему граду-области светлого коммунистического-социалистического-капиталистичесеого счастья. А жаль...
        14.03.2017 18:36
        0 | 1

    • antiER 
      Для Virtue_to_Vice Назовите хоть один вокзал, где есть такая фигня.. Знаток Вы наш железнодорожный.
      14.03.2017 17:31
      0 | 1

  • buch 
    Световые банеры это хорошо, особенно для старого перехода, всё дополнительное освещение.
Однако, надо собрать ещё одно совещание. Весна, мать её... Губернатору и городским властям следует озаботиться завозом на ж.д. вокзал поддонов. Обычных деревянных поддонов. Иначе  платформы будут отрезаны от города непроходимыми лужами. Так что без совещания у Рудени никак не обойтись.
    14.03.2017 16:54
    0 | 4

    • antiER 
      Ну в переходе с лета прошлого года проблем с освещением нет), и лужу в переходе оперативно откачивают, но крутые, узкие и самое главное скользкие ступеньки это да.....
      14.03.2017 17:45
      0 | 1

  • MikeH 
    Об организации туристических инфоцентров я говорил еще летом 2015 года, когда ходил в городской туристический центр.
Приятно видеть, как мои прогнозы сбываются, хоть и не полностью (я предлагал сделать такие точки еще и на автомобильных въездах - да, я знаю как это сделать дешево).
По факту лаг от озвучивания идеи до реализации получается около двух лет.

Ну, жители Твери, о чем еще вам пованговать? :-)))))))))

(Качество реализации идеи рассматривать не будем, все будет по Черномырдину, помните эту фразу, да?)
    14.03.2017 17:04
    0 | 2
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

А ну-ка, девушки!

2017-03-08 12:23
141

Тверские «зайцы» - нервные, хамоватые и очень шустрые. Корреспондент ТИА поработала кассиром-контролером в электричке Тверь-Москва

2017-03-09 10:28
77

Приветствуем участников конкурса "Самое трогательное фото!"

2017-03-14 09:54
66

"Не украл, а нашёл", или Почему пропавший кошелек не повод для возбуждения уголовного дела

2017-03-10 12:37
51

В Тверской области экстренно эвакуированы жители разрушающегося дома

2017-03-11 10:05
51

В Твери школьник прыгнул под колеса автомобиля

2017-03-11 18:06
48

Парковка, навес для колясок, приём до 400 пациентов в день и пандусы - проект новой детской поликлиники в "Южном"

2017-03-09 20:07
34

В Тверской области без вести пропал молодой человек

2017-03-11 14:29
33

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© Твоё информационное агенство (ТИА), 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина, Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Rambler's Top100