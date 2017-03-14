Суд обязал администрацию восстановить дорогу в городе Нелидово, разрушенную после ремонта теплосетей

Нелидовская межрайонная прокуратура по коллективному обращению жителей города Нелидово проверила безопасность дорожного движения и благоустройство. Дело в том, что в 2013 году по муниципальному контракту проводили работы по капитальному ремонту участка сетей теплоснабжения, в том числе между многоквартирными жилыми домами № 13 и № 15 по ул. Кирова. При проведении ремонтных работ дорожное полотно вскрыли, однако после он не было восстановлено.

Нелидовская межрайонная прокуратура по коллективному обращению жителей города Нелидово проверила безопасность дорожного движения и благоустройство. Дело в том, что в 2013 году по муниципальному контракту проводили работы по капитальному ремонту участка сетей теплоснабжения, в том числе между многоквартирными жилыми домами № 13 и № 15 по ул. Кирова. При проведении ремонтных работ дорожное полотно вскрыли, однако после он не было восстановлено.

Несмотря на неоднократные обращения граждан, администрация Нелидовского района дорогу так и не отремонтировала.

Прокуратура направила иск в суд с требованием возложить на администрацию обязанность произвести ремонт участка дороги в соответствии с требованиями ГОСТ в срок до 1 июня 2017 года.

Исковые требования были удовлетворены в полном объёме. Решение суда администрация обжаловала в апелляционном порядке. Однако определением Тверского областного суда решение Нелидовского городского суда оставлено без изменения.