В Тверской области работает горячая линия по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды

2017 год объявлен в России Годом экологии, в связи с этим до 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов работает «Горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

2017 год объявлен в России Годом экологии, в связи с этим до 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов работает «Горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды. Обращения о нарушениях принимаются по телефонам дежурного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры – 8-910-937-34-93, Осташковской межрайонный природоохранной прокуратуры – 8-910-649-43-93, 8 (48 235) 5-16-25.

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