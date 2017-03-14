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В Тверской области работает горячая линия по вопросам соблюдения законодательства об охране окружающей среды

14 Марта 2017 13:52
Автор: TIA

2017 год объявлен в России Годом экологии, в связи с этим до 29 декабря 2017 года с 10 до 17 часов работает «Горячая линия» по вопросу соблюдения законодательства об охране окружающей среды.

Обращения о нарушениях принимаются по телефонам дежурного прокурора Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры – 8-910-937-34-93, Осташковской межрайонный природоохранной прокуратуры – 8-910-649-43-93, 8 (48 235) 5-16-25.

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Метки: год экологии горячая линия
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Комментарии (2)

  • ЯэтоЯ 
    ВОТ И ПЕРВАЯ ТЕМА: https://tvernews.ru/news/219469/
Куда девать грязную воду с дорог города???????
    14.03.2017 14:01
    0 | 3

  • Nyuta 
    5+
    14.03.2017 16:15
    0 | 0
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