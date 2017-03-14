Житель Тверской области вместе с подругой украли горюче-смазочные материалы на полмиллиона рублей

По подозрению в совершении кражи почти 17 тысяч литров нефтепродуктов задержаны 34-летний безработный житель города Конаково и его 28-летняя московская подруга, которая работает менеджером в топливной компании.

По подозрению в совершении кражи почти 17 тысяч литров нефтепродуктов задержаны 34-летний безработный житель города Конаково и его 28-летняя московская подруга, которая работает менеджером в топливной компании. Как сообщает агентство «Москва», в середине февраля этого года в полицию обратился директор фирмы, занимающейся автомобильными грузоперевозками. По словам заявителя, неизвестный, находясь в помещении компании на Варшавском шоссе, используя топливную карту организации, похитил 16,7 тыс. литров горюче-смазочных материалов на общую сумму 552,2 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.