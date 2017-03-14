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Житель Тверской области вместе с подругой украли горюче-смазочные материалы на полмиллиона рублей

14 Марта 2017 13:43
Автор: TIA

По подозрению в совершении кражи почти 17 тысяч литров нефтепродуктов  задержаны 34-летний безработный житель города Конаково и его 28-летняя московская подруга, которая работает менеджером в топливной компании. Как сообщает агентство «Москва», в середине февраля этого года в полицию обратился директор фирмы, занимающейся автомобильными грузоперевозками. По словам заявителя, неизвестный, находясь в помещении компании на Варшавском шоссе, используя топливную карту организации, похитил 16,7 тыс. литров горюче-смазочных материалов на общую сумму 552,2 тыс. руб. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Метки: украли топливо кража горюче-смазочных материалов крупная кража
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Комментарии (11)

  • ЯэтоЯ 
    КРУТО ЗАПРАВИЛСЯ! Что заправлял????? 17000л это 17 тонн, то-есть два топливозаправщика залил...... ПО КАРТОЧКЕ????  оптом по 33р за литр????
    Прикрепленные изображения:
    14.03.2017 13:52
    0 | 3

    • Leo-L 
      Это примерно 14 т, но все-равно непонятно, как он это технически исполнил. Видно подгонял бензовоз к колонке и в обратном порядке заливал топливо по карточке организации -терпилы. А его девушка отпускала топливо ему, как ни в чем не бывало.
      14.03.2017 13:56
      0 | 3

      • ЯэтоЯ 
        Представьте: на заправку приезжают пару вышеизображенных "бочек" заходит чодила карточку на стол и томным голосом говорит: -Мне полные баки! и спокойно убирается восвояси.......... КЛАССССССС!
        14.03.2017 13:59
        0 | 3

        • Leo-L 
          На вашем фото 30 000 л бензовоз примерно.
Но он пришел не просто к оператору, а к своей подруге, думаю, что ночью. Днем бы их не поняли другие автовладельцы.
          14.03.2017 14:03
          0 | 3

          • ЯэтоЯ 
            На самом деле технически перекачать 17000 литров это проблематично. На заправки в черте города приезжают 5-7 тонн и 1-3 часа разгружаются. Конечно определенную часть времени съедает "бумажный червь", но все равно процесс затратный. А тут ЗАПРАВИЛСЯ и поехал. НЕТ!
Думаю давно посвистывали бензинчик, в итоге директор/бухгалтер "спалил контору" и УСЕ. Вот Вам и козлик!!!!!!!!!!!!! В фирме нашли крайнего.
А если это бюджетная контора????? ТОДЫ ВООБЩЕ КОРРУПЦИЯ!
            14.03.2017 14:11
            0 | 3

            • Leo-L 
              Да. 17 000 л это примерно 310 баков по 55 л. До полного бака я заправляюсь примерно .... ну пусть 1,5 мин. 310Х1,5=465 мин или грубо 8 часов. Если в два бензовоза шла "работа", то компания за 4 часа отстрелялась.
              14.03.2017 14:18
              0 | 2

              • ЯэтоЯ 
                Забыл про систему подачи топлива в колонке! Ей нельзя долго работать, перегреется. ЗА ОДИН ДЕНЬ ЭТО СТО ПУДОВ НЕ ДЕЛАЛИ!
                14.03.2017 14:25
                0 | 1

  • Бертран 
    Топливный насос F-1 прокачивает 58 тонн керосина в минуту. Нет ничего невозможного, господа, была бы смекалка и желание жить хорошо.
    14.03.2017 14:23
    1 | 3

    • ЯэтоЯ 
      ДА, только его подтащить к резервуарам надо, открыть воздушный дренаж...... куча геморроя. Никто так заморачиваться не будет. Просто прикрыли бешенную недостачу в фирме. Вот и ВСЕ!
      14.03.2017 14:26
      0 | 2

  • Nyuta 
    куда катится мир??
    14.03.2017 16:17
    0 | 1

    • ЯэтоЯ 
      За вышеописанными бензовозами
      14.03.2017 16:38
      0 | 0
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