Тверской "Отелло" порезал свою возлюбленную

В полицию Вышнего Волочка поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевыми ранениями девушки 1989 года рождения.

В полицию Вышнего Волочка поступило сообщение из больницы о госпитализации с ножевыми ранениями девушки 1989 года рождения.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили очевидцев и установили, что в день происшествия девушка вместе со своим знакомым распивала алкоголь, затем мужчина приревновал девушку и нанес ей несколько ударов ножом. Установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий местный житель 1984 года рождения. Свою вину мужчина признал полностью.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»